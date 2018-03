Finanziamento per il turismo: ecco a chi vanno gli altri 7,5 mln di euro

ABRUZZO. La Giunta regionale ha deliberato l'implementazione del fondo della legge regionale 77/2000 che prevede contributi per il sostegno alle imprese turistiche. L'importo ammonta a 7.575.228,75 euro. I nuovi fondi consentiranno, dunque, di scorrere la graduatoria del bando e finanziare le istanze ammesse ma non sovvenzionate in precedenza per la mancanza di risorse.

Le 75 imprese che beneficeranno dei contributi sono le seguenti:

1) Social Turist Srl di Martinsicuro;

2) Hotel Corallo di Martinsicuro;

3) Verderame di Montesilvano;

4) Acapulco Bagni Snc di Pescara;

5) Relda Sas di Silvi;

6) Mazzocchetti Sas di Città Sant'Angelo;

7) Hotel San Marco di Vasto;

8) Lido Ippocampo di Silvi;

9) Ribatur Srl di Tortoreto;

10) Roseto Srl di Roseto degli Abruzzi;

11) Cacciatore&Piattelli di Ripa Teatina;

12) Murena Srl di Tortoreto;

13) T&A Srl di Montesilvano;

14) Farù Srl di Pescara;

15) Pistacchio Srl di Montesilvano;

16) S.I.P. Società Immobiliare di Montesilvano;

17) Sciotti Dominico Nicola di Crecchio;

18) Incontro Srl di Sulmona;

19) Orto Botanico Sas di Lanciano;

20) Acqualand del Vasto di Vasto;

21) Silvetti Pina di Montesilvano;

22) Hohtel Bellariva di Pescara;

23) L'Oasi di Morgan Sas di Silvi;

24) La Tramontana Sas di Francavilla al Mare;

25) F.lli Sandro-Simone Toppi&C. Sas di Manoppello;

26) Società Fratelli Posata Snc di San Salvo;

27) Il Baco da Seta di Giangrossi Loreto&C Sas dell’Aquila;

28) La Caravella Sas di Pescara;

29) Albergo Maria Sas di Pineto;

30) Individuale Marroni Roberta di Sant'Egidio alla Vibrata;

31) Basti&C Sas di Ortona;

32) Insieme Sas di Vasto;

33) Hotel D'Atri di Montesilvano;

34) Aurora di D'Elia Leonardo&C. Sas di Pescara;

35) Ippocampo di Pierluigi Iervese di Pescara;

36) T.E.C Snc di Alba Adriatica;

37) Il nuovo Tramonto Sas di Pescara;

38) Iolanda Di Pietro di Bellante;

39) Fattoria Gaglierano Sarl di Città Sant'Angelo;

40) Il Sogno di Malù Snc di Tortoreto;

41) Emilio Bonaduce di Roseto degli Abruzzi;

42) Ciferni Carlo di Silvi;

43) D'Agostino Sas di Silvi;

44) Fattoria Sermane di San Martino sulla Marrucina;

45) Myval di Myles Parker di Casalincontrada;

46) Stella del Sud di Casalbordino;

47) Marly Sas di Giulianova;

48) Tecnomar Srl di Fossacesia;

49) Verna Hotel di Ortona;

50) Arches Srl dell’ Aquila;

51) Leo Sport 2001 di Teramo;

52) Società Martelli Service Srl di San Salvo;

53) Sguerrini Angela di Tortoreto;

54) Tre Palme di Montesilvano;

55); Di Michele Giovanni di San Giovanni Teatino;

56) Calypso Srl di Giulianova;

57) Bontempo Suite Sas di Vasto;

58) Paradise Beach Sas di Torino di Sangro;

59) Trieste di Ciferni di Pescara;

60) Hotel L'Aragosta di Casalbordino;

61) Hotel D'Italia di Vasto;

62) Sirenetta Sas di Silvi;

63) Hotel Excelsior Srl di Lanciano;

64) Hotel San Giorgio di Vasto;

65) Ristorante Albergo Dragonara di San Giovanni Teatino;

66) Immobiliare Alcione Srl di Francavilla al Mare;

67) Fra Te e il Mars Srl di San Salvo;

68) Hotel Sporting di Casalbordino;

69) Erika Srl di Paganica;

70) Santarelli Ferruccio e F.lli di Pineto;

71) Società Agricola Agata Srl di Poggiofiorito;

72) M4 Srl di Sant'Egidio alla Vibrata;

73) Battaglia Walter di Silvi;

74) Istria Sas di Pescara;

75) Il Nido D'Ape di Silvi.