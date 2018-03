La giunta preme sullo sviluppo della montagna: milioni per impianti e mobilità

ABRUZZO. La Giunta regionale, nell'ambito di interventi rivolti alla valorizzazione del comprensorio "Alto Sangro" e, nello specifico, all'ampliamento dei bacini idrici di riserva con riqualificazione ed ammodernamento del sistema di innevamento programmato nel comprensorio Alto Sangro ed Altopiano delle Cinquemiglia al quale ha destinato 8 milioni di euro, ha modificato le modalità di trasferimento delle risorse al soggetto attuatore (Comunità Montana Alto Sangro) approvando una specifica appendice al discplinare di concessione precedentemente sottoscritto. L'intervento in questione è quello denominato "Mondiali di sci Juniores 2012 di Roccaraso" nell'ambito del PAR-FAS 2007-2013 - Linea di Azione III.2.1.a, teso a rafforzare e migliorare il sistema di mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree montane attraverso l'incentivazione di mobilità di trasporto sostenibili (filovie, funivie, combinazioni intermodali) e la realizzazione di infrastrutture ferroviarie metropolitane. La Giunta, inoltre, sempre nell'ambito del PAR-FAS 2007-2013 Linea di Azione III.2.1.a, ha stabilito le modalità di concessione del finanziamento dei seguenti interventi: 1) progettazione dell'intervento di sostituzione della sciovia "Stazzetto" con l'omonima seggiovia biposto a collegamento permanente dei veicoli nel comune di Pescasseroli (AQ) per un importo pari a 236 mila 500 euro; 2) progettazione per la realizzazione di un collegamento funiviario con relativa struttura di servizio per il trasporto pubblico di persone tra le stazioni sciistiche di Passolanciano e Maielletta nel Comune di Pretoro per un importo di euro 280.000; 3) la revisione generale della seggiovia Tre Caciare-Monte Piselli in compartecipazione con la Regione Marche trattandosi di un impianto posto a servizio di due regioni confinanti e gestito dal COTUGE (consorzio turistico dei monti Gemelli). L'importo complessivo dell'intervento è di 400 mila euro, di cui 200 mila a carico della Regione Abruzzo ed altretanti della Regione Marche.

E sempre in tema di montagna e suo sviluppo ieri mattina mattina il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso ha effettuato un sopralluogo nella stazione sciistica di Ovindoli, accompagnato dal consigliere regionale , Pierpaolo Pietrucci, presidente commissione Ambiente, Territorio e Infrastrutture e dai sindaci delle località interessate Pino Angelosante (Ovindoli), Mauro Di Ciccio (Rocca di Mezzo), Gennarino Di Stefano (Rocca di Cambio), Lucilla Lilli (Cappadocia)Gianluca Marrocchi (Sindaco Lucoli).

«La finalità degli investimenti - ha commentato D'Alfonso - è quella di offrire un bacino sciistico sempre più grande ed articolato. Ci sono economie di risulta da recuperare ma ce ne sono anche altre che possiamo riscattare e che vogliamo utilizzare in questa realtà. L'intervento è ormai fotografato tra le priorità della Regione. Il sopralluogo di oggi è un sopralluogo verità: esiste un altro gioiello in Abruzzo ed è la vostra montagna che ci permette un fidanzamento, sempre più solido, con Roma. Dunque, - ha proseguito - dobbiamo attingere da questa miniera relazionale che è la capitale alzando un ponte formidabile che ci consenta, partendo dal cuore dell'Appennino Abruzzese e nella spettacolare cornice dell'Altopiano delle Rocche, di avere un rapporto privilegiato con Roma per il rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione turistica».

Il progetto in questione immagina la realizzazione di nuovi impianti con sette piste (Costa della tavola piste 1 e 2, Valle delle lenzuola, pista della Genziana 1, 2, 3 e ski-weg Genziana Canalone) per dieci nuovi chilometri sciabili. La prima tranche dei lavori, che potranno partire entro la primavera, prevede la realizzazione di una seggiovia con due nuove piste già entro il 2016 e il potenziamento del sistema di innevamento artificiale. L'intervento economico complessivo è di oltre 12 milioni di euro.