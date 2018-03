Regalo di Natale per l’Aquila: 1 miliardo per la ricostruzione

Nuove risorse in arrivo per l’Aquilano che si appresta a vivere il settimo anno post sisma.

ABRUZZO. Nuove risorse in arrivo per l’Aquilano che si appresta a vivere il settimo anno post sisma.

Nel corso dell’ultima riunione del Cipe il sottosegretario all’Economia Paola De Micheli ha disposto l’assegnazione delle risorse fino a gennaio 2017, necessarie per proseguire gli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Le somme destinate a questo obiettivo ammontano complessivamente a 1.076.996.875 euro, ripartite tra il comune de L’Aquila, gli altri comuni del cratere e i comuni fuori del cratere sismico.

In particolare, la ripartizione tra i comuni colpiti vede assegnati a L’Aquila 706.544.709, ai restanti comuni del cratere 341.183.155 e, infine, 29.269.011 ai Comuni fuori del cratere

Inoltre, il decreto legge n. 78 del 2015 e la legge di stabilità per il 2016 hanno garantito alle amministrazioni del territorio le risorse per la copertura finanziaria del personale necessario per consentire la prosecuzione e l’accelerazione del processo di recupero integrale del territorio colpito. Sono stati destinati 11.978.229,91 per finanziare nel 2016 i servizi di natura tecnica e di assistenza. Inoltre, sono stati predisposti gli atti amministrativi, con relativi finanziamenti, per la proroga delle contabilità speciali e dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai quali il governo ha confermato la propria fiducia.

«Il Governo ha anche informato il Cipe», spiega De Micheli, «dell’apertura di una nuova linea di intervento con uno stanziamento di 1,6 milioni di euro, con l’obiettivo specifico di promuovere l’azione del turismo e delle istituzioni culturali della città di L’Aquila e valorizzare l’intero il patrimonio storico-culturale artistico del territorio e le sue potenzialità turistiche». A ciò seguirà la prossima approvazione del programma di sviluppo del cratere sismico, predisposto dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coordinamento della Regione Abruzzo. «Proprio attraverso questo programma, infatti, si realizzeranno ulteriori importanti interventi strategici per il territorio abruzzese colpito dal sisma», garantisce il sottosegretario.

La senatrice del pd, Stefania Pezzopane, parla di «un bel regalo di Natale» e ringrazia il sottosegretario per aver mantenuto l'impegno con i territori colpiti dal sisma.

«Grazie poi al mio emendamento che inserisce nel 4% interventi per il turismo e la cultura, si prevede il primo finanziamento di 1,6 milioni di euro, con l’obiettivo specifico di promuovere il turismo e le istituzioni culturali del cratere», sottolinea Pezzopane. «Un 2015 importante da ogni punto di vista. Il Governo e l'azione concreta fatta in Parlamento con gli emendamenti determinanti hanno determinato la svolta che aspettavamo da anni. E certo, il ruolo del nostro sottosegretario Paola De Micheli è stato determinante».