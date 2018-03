Trasporto ed Europa. D’Alfonso punta tutto su Picardi: nominata direttore infrastrutture

ABRUZZO. Con una nota inviata al Direttore della Dipartimento Risorse e Organizzazione, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D?Alfonso, esaminate le domande pervenute con allegati curricula e relazioni progettuali presentate dai singoli candidati, ha proposto la nomina di Maria Antonietta Picardi quale Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della Regione. Secondo quanto ha reso noto lo stesso Presidente, i programmi da realizzare a cura del Dipartimento, fanno riferimento all'emendamento approvato dal Parlamento Europeo sulla "Relazione su una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica" (A8-0279/2015) relativamente all'estensione dei corridoi della rete TEN-T. Inoltre l'attività del nuovo Dipartimento riguarderà materie attinenti il dossier Juncker; il potenziamento del sistema portuale abruzzese con l'attivazione delle procedure legate ai Piani Regolatori Portuali di Ortona e Pescara e l'implementazione di tutte le opere necessarie a garantire il funzionamento e l'operatività dei nodi portuali; la riforma delle Autorità portuali con opportunità di connessione dei porti abruzzesi al porto di Civitavecchia; la nuova fase di vita dell'Aeroporto nazionale d'Abruzzo dal punto di vista della connettività aerea; la delicata gestione del Masterplan infrastrutturale per la gomma e per il ferro; il risanamento dell'Interporto d'Abruzzo e degli autoporti; la congiunzione ferro-cielo a supporto dell'intermodalità.