Rifiuti: la Regione finanzia progetti di 48 comuni

ABRUZZI. L'esecutivo regionale, nell'ambito del PAR FAS relativo al "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate, il recupero ed il riciclo" e del "Programma straordinario per la prevenzione e riduzione dei rifiuti", ha finanziato 48 progetti di altrettante amministrazioni comunali per un totale di 2 milioni 444 mila euro che, aggiunti ai 2 milioni 306 mila euro di cofinanziamento, arrivano ad un investimento globale di 4 milioni 750 mila euro.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Presidenza con delega all’ Ambiente ed all’ Ecologia, Mario Mazzocca. Si tratta dei Comuni di Acciano (AQ) 8.370,00 euro, Arielli (CH) 20.000,00 euro, Arsita (TE) 14.277,16 euro, Bugnara (AQ) 25.944,64, Calascio (AQ) 8.468,50, Cansano (AQ) 8.571,43, Carapelle Calvisio (AQ) 5.617,50, Carsoli (AQ) 85.714,29,Casalanguida (CH) 28.571,43, Casalbordino (CH) 70.257,40, Castiglione M.M. (CH) 28.571,43, Castilenti (TE) 28.571,43, Civitella Casanova (PE) 20.000,00, Cocullo (AQ) 8.571,43, Collelongo (AQ) 28.571,43, Fossa (AQ) 17.142,86, Fraine (CH) 6.000,00, Francavilla al Mare (CH) 160.000,00, Fresagrandinaria (CH) 28.571,43, Gioia dei Marsi (AQ) 28.571,43, Giuliano Teatino (CH) 11.312,50, Introdacqua (AQ) 28.571,43, Lecce nei Marsi (AQ) 28.571,43, Liscia (CH) 15.171,80, Luco dei Marsi (AQ) 85.714,29, Montefino (TE) 14.676,29, Montesilvano (PE) 300.000,00, Morro d'Oro (TE) 50.000,00, Ortucchio (AQ) 28.571,43, Pereto (AQ) 17.142,86, Pescara (PE) 500.000,00, Pescasseroli (AQ) 19.620,00, Pettorano sul Gizio (AQ) 17.916,67, Pianella (PE) 78.460,16, Raiano (AQ)20.000,00, S.Demetrio né Vestini (AQ) 20.000,00, S.Valentino in A.C. (PE) 20.000,00, Sante Marie (AQ) 28.028,58, S.Eusanio Forconese (AQ) 6.000,00, Scerni (CH) 48.912,50, Secinaro (AQ) 8.571,43, Società SEGEN (AQ) 212.211,44, Trasacco (AQ) 85.714,29, Unione Comuni del Sinello (CH) 125.826,42, Villa Celiera (PE) 9.910,85, Villa S.Angelo (AQ) 8.571,43, Villa S.Lucia (AQ) 7.236,44, Villavallelonga (AQ) 17.142,86.

«Fare la raccolta differenziata - interviene il Sottosegretario Mazzocca - è la maniera più semplice per restituire i materiali all'ambiente trasformandoli in risorse preziose. L'attività svolta da ciascuno di noi in tal direzione può fare la differenza: separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, infatti, recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, contribuendo a salvaguardare l’ ambiente e a non sprecare le risorse naturali. Un corretto utilizzo dei servizi è fondamentale per la tutela dell’ ambiente e delle nostre comunità. Il nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti (di ormai prossima adozione) terrà in debito conto tali indicazioni ormai unanimemente acclarate».