Masterplan per il sud, via libera del Governo. La firma prima di Natale

ABRUZZO. Lunedì scorso a Roma a Palazzo Chigi si è svolta una riunione tra Regione Abruzzo e Governo per la definizione del Masterplan per il sud.

Per la Regione erano presenti il presidente Luciano D’Alfonso, il direttore generale Cristina Gerardis, il direttore del Dipartimento sviluppo economico Tommaso Di Rino e la responsabile dell’Ufficio di assistenza specialistica del Presidente Sabrina Saccomandi; per il Governo erano presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, il capo dipartimento per le politiche di coesione Vincenzo Donato e il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale Maria Ludovica Agrò.

Sono state condivise le linee portanti del Masterplan già individuate dalla Regione Abruzzo e la verifica della consistenza progettuale della misura degli interventi contenuti nel piano.

Per quanto riguarda le infrastrutture, sono stati individuati come prioritari gli interventi per la velocizzazione su ferro (Pescara-L’Aquila e Pescara-Chieti), il completo efficientamento dell’Aeroporto di Pescara, la valorizzazione portuale (Ortona e Vasto), la coniugazione ferro-gomma-acqua per i porti (Vasto, Ortona e Pescara) e la viabilità (tra cui il quarto lotto della Teramo-mare e, tra la viabilità minore, la Val Fino). Sul versante ambientale, saranno bersagliati con finanziamenti i depuratori civili e industriali, le discariche in aree Sir, la protezione delle falde nello schema idrico Rocca di Ferro – Passolanciano e la rete irrigua al servizio della piana del Fucino, nonché il completamento degli interventi di qualificazione del dissesto.

Sul fronte della cultura e del turismo si procederà al completamento del progetto Bike to coast, all’avvio del progetto integrato di valorizzazione delle aree interne nella Provincia di Chieti (Pennadomo, Bomba e Civitaluparella), alla valorizzazione del Parco Torlonia e di Villa Torlonia ad Avezzano, alla valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone (progetto "Lo Spirito d'Abruzzo"), all’integrale recupero e valorizzazione dell’ex Manicomio S. Antonio Abate di Teramo e al potenziamento della mobilità multimodale nell’Alto Sangro.

In merito allo sviluppo economico, previsti fondi per: il progetto “Abruzzo regione della vista” a L’Aquila; la realizzazione del Centro Europeo Agro-BioServ (Services for agrifood and biomedicine market) attraverso il completamento strutturale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) e del polo agro-bio-veterinario dell’Università di Teramo; i dottorati di ricerca e programmi di fellowships innovativi; la banda Ultra Larga per le aree industriali. Per L’Aquila previsti il conferimento dell’ex ospedale psichiatrico a servizio della città e il ponte che collega con la Mausonia, liberando il centro dal traffico.

La firma del Masterplan con il presidente Renzi si terrà prima di Natale.