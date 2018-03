Approvata legge per l’Isa. «Si riparte dai giovani»

L’AQUILA. All’indomani dell’approvazione della Legge 49/14 che ha previsto un contributo per la salvaguardia del bilancio dell’unica istituzione concertistica orchestrale abruzzese, il presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Antonio Centi, esprime un personale ringraziamento al Consiglio Regionale «per aver approvato, sia pure fra le normali differenziazioni fra i gruppi consiliari, la Legge che ha permesso il salvataggio dell’ISA, il maggior ente di produzione musicale abruzzese, e struttura culturale sicuramente fra le più importanti che la regione esprime a livello nazionale».

«Uno speciale ringraziamento – precisa Centi - va al Vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, al consigliere Pierpaolo Pietrucci, presentatore del Progetto di Legge, all’assessore regionale Silvio Paolucci, i quali si sono impegnati nel contesto del sostegno di fondo del Presidente della Giunta Regionale, Luciano D’Alfonso e del suo coordinatore Vincenzo Rivera. Un non secondario ringraziamento alle forze sindacali, in particolar modo alla CGIL provinciale e regionale, che con spirito di collaborazione ci ha sostenuto in difesa dei posti di lavoro».



«In questo momento – continua il presidente - un ringraziamento non può non andare alle migliaia di cittadini, musicisti, uomini e donne di cultura che hanno espresso solidarietà e auspici di buon esito della Legge Regionale. In tale solco spiccano, fra le altre, eminenti personalità quali: il M° Michele Dall’Ongaro, compositore e Presidente dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia; il M° Giorgio Battistelli Presidente della Società dei Concerti ‘B. Barattelli’ dell'Aquila, il direttore principale del Metropolitan Opera di New York Fabio Luisi, il direttore musicale dell’ente lirico Teatro Regio di Torino Gianandrea Noseda, il prof. Pierluigi Ciocca, economista e accademico dei Lincei, il prof. Pierluigi Sacco, docente di Economia della cultura alla IULM di Milano, Salvatore Accardo, Michele Campanella, Massimo Quarta, Mario Brunello».

«L’Istituzione Sinfonica – conclude il presidente Centi - può così riprendere, con la direzione del nuovo direttore artistico, la professoressa Luisa Prayer, il cammino interrotto puntando sempre di più all’identità regionalistica, assumendo ogni iniziativa per rendere sobri i costi di funzionamento e procedendo su nuovi scenari produttivi rivolti in modo particolare al mondo giovanile».

Le parole del Presidente Antonio Centi sono accompagnate da quelle del nuovo presidente artistico, Luisa Prayer che ha afferma: «L’iter complesso e difficile che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento legislativo, e che ha assegnato risorse alla cultura per un totale di € 1.730.000, ha evidenziato la necessità di riorganizzare al più presto la programmazione e la normativa di un settore che esprime realtà di diverse tipologie, ma che tutte sono espressione delle positive ambizioni del territorio regionale. Si è avviato, in questa occasione, un confronto con le forze politiche, che dovrà evolvere in una relazione non antagonistica ma di collaborazione e condivisione di obiettivi, tale che consenta la di mettere a frutto tutte le potenzialità di ricaduta economica degli investimenti destinati alla cultura. Da oggi stesso – continua la professoressa Prayer - la nostra orchestra riprende a lavorare, ripartendo dall’impegno preso per la formazione dei giovani: oggi pomeriggio, giovedì e venerdì mattina, al Ridotto del Comunale dell’Aquila, si terranno le lezioni di direzione d’orchestra con gli allievi del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, eccezionalmente aperte al pubblico in occasione della ripresa della nostra attività».