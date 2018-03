I sentieri del Parco Majella su Street View

SULMONA. Da oggi, i suggestivi itinerari del Parco Nazionale della Majella possono essere ammirati attraverso Street View di Google Maps. Da tutto il mondo, quindi, si avrà la possibilità di avere una visione a 360° degli itinerari del Parco.

Questo è stato possibile grazie al Trekker Loan Program, il programma di Google che dà la possibilità di disporre gratuitamente del Trekker, lo zaino tecnologico usato per le mappature a piedi di Street View, a chi ne fa richiesta e nell’intento di estendere le mappature Street View di interesse per la collettività.

Il Parco della Majella, utilizzando il Trekker, ha potuto mappare la rete sentieristica che attraversa valli cariche di biodiversità, luoghi di culto eremitici e vette imponenti, raggiungendo addirittura i 2793 metri di quota del Monte Amaro, tra le più alte vette d’Europa mappate dal sistema.

Dotato di 15 fotocamere in grado di scattare immagini consecutive ad alta risoluzione, il trekker è stato utilizzato per mappare il territorio di questo paradiso di biodiversità, storia e cultura. In questo modo tutti gli amanti dell’escursionismo potranno scoprire decine di percorsi, dal Sentiero dello Spirito, un trekking di quattro giorni che tocca tutti gli eremiCelestini, al Monte Amaro seconda vetta dell’Appennino.

Esplorare le bellezze dell’Ente Parco Nazionale della Majella, che quest’anno celebra il ventennale della sua istituzione, su Street View sarà come fare un viaggio nella natura e nella storia.

Nel Parco Nazionale della Majella, infatti, sono oltre settecento i chilometri di sentieri suddivisi in tracciati escursionisti della durata di poche ore, o al massimo di una giornata, tre grandi trekking della durata di più giorni, un sentiero dedicato alle capanne in pietra a secco e oltre venti semplici tracciati che per durata, ubicazione e accessibilità sono particolarmente adatti alle famiglie.

La mappatura del parco è stata effettuata da professionisti ed è quindi buona regola, prima di effettuare un qualsiasi itinerario, rivolgersi ad uno dei vari Centri di Visite presenti sul territorio del Parco, per avere informazioni puntuali sulla difficoltà e la durata dell’itinerario stesso, o prendere informazioni dettagliate su http://bit.ly/sentieri_majella