Sociale: risorse per 9,9 mln ad ambiti territoriali

ABRUZZO. Entrano nella disponibilità delle politiche sociali i fondi ex Pain Mezzogiorno dopo la riassegnazione alle Regioni del Sud.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Marinella Sclocco, ha infatti assegnato agli Ambiti territoriali sociali (Ats) 9,9 milioni di euro, che di fatto rappresenta la quota toccata all'Abruzzo nelle procedure di riassegnazione dei fondi ex Pain.

«Per il recupero di questi fondi abbiamo portato a termine una procedura lunga e complessa - spiega l'assessore Sclocco - frutto anche di una mediazione politica a livello nazionale. Il lavoro svolto ci permette di portare in Abruzzo circa 10 milioni di euro di risorse in favore dei Piani di zona degli Ambiti territoriali, anche perché tra il 2009 e il 2013 lo Stato e la Regione Abruzzo hanno trasferito contributi per i Piani di zona in misura inferiore rispetto a quanto richiesto ed atteso dagli Ambiti sociali. La rimodulazione dei fondi ex Pain - spiega ancora l'assessore - deve avere questa chiave di lettura tenuto conto che in questo modo abbiamo recuperato circa il 50% dei fondi non trasferiti negli anni precedenti».

Il Servizio Politiche sociali della Giunta regionale ha ripartito le risorse ai singoli Ambiti territoriali seguendo tre criteri: il 70% delle risorse è stato destinato agli Ambiti territoriali in proporzione alla popolazione residente; il 25% in proporzione all'indice di dipendenza; il 5% inversamente proporzionale alla densità demografica.

Questo, nel dettaglio, le somme ripartite ai 35 Ambiti territoriali della Regione:

Tordino 278.668,18;

Vibrata 455.028,06;

Fino-Vomano 216.876,60;

Laga 195.934,48;

Teramo 356.316,51;

Gran Sasso 202.986,39;

Costa Sud1 284.384,49;

Costa Sud2 257.358,93;

Alto Aterno 208.824,08;

L'Aquila 443.913,56;

Montagna aquilana 190.956,68;

Marsica 354.195,75;

Sirentina 177.562,81;

Valle Roveto 180.307,18;

Valle del Giovenco 193.515,00;

Avezzano 280.753,67;

Valle Peligna 231.056,68;

Sulmona 198.469,35;

Sangro Aquilano 195.419,50;

Aventino 198.079,66;

Sangro 229.144,71;

Lanciano 258.982,43;

Basso Sangro 317.045,28;

Vastese 274.787,64;

Alto Vastese 237.961,47;

Costa Sud 198.640,78;

Majelletta 179.450,55;

Ortonese 297.763,72;

Foro-Alento 415.156,07;

Chieti 346.948,50;

Pescara 709.896,29;

Montesilvano 329.675,42;

Aria metropolitana pescarese 394.021,04;

Vestina 306.674,28;

Majella-Morrone 303.244,24.