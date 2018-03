Snam, lunedì l’annuncio dell’autorizzazione definitiva?

ABRUZZO. Lunedì prossimo sono stati convocati a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti di Regione, Provincia e Comune e, con ogni probabilità, il Governo Renzi comunicherà la decisione di autorizzare la costruzione della centrale di compressione Snam a Sulmona.

Questa data è scaturita dalla riunione del 20 luglio scorso in cui, per la prima volta, il presidente D’Alfonso ha partecipato alla convocazione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel frattempo avrebbero dovuto aver luogo due incontri, tra Regione Abruzzo e Snam, per individuare una eventuale localizzazione alternativa rispetto a Case Pente di Sulmona.

Ma dal 20 luglio ad oggi, sulla questione è sceso un blackout totale come conferma il comitato dei cittadini che da anni si batte contro il progetto: «non sappiamo nè se gli incontri ci sono stati e cosa ne sia scaturito, nè se la Regione ha avanzato qualche proposta. I cittadini sono stati tenuti all'oscuro di tutto e nessuna delle condizioni da noi evidenziate risulta realizzata, come la condivisione con il territorio della proposta alternativa, la riunificazione dei procedimenti autorizzativi di centrale e metanodotto, l'individuazione della soluzione alternativa al di fuori della dorsale appenninica, l’istituzione di un tavolo tecnico che possa lavorare sul problema per almeno 6 mesi. Nulla».

Cosa si nasconde dietro il silenzio dei rappresentanti politici ed istituzionali?

«Forse la riservatezza», continua il Comitato, «per una soluzione che, come un coniglio dal cilindro, il giocoliere D'Alfonso tirerà fuori lunedì 14 oppure, come noi purtroppo temiamo, questo silenzio imbarazzante copre l'assoluto vuoto di iniziative esprimendo l'evidente inadeguatezza ed incapacità della "nostra" classe politica?»

I cittadini si sentono abbandonati e continuano a chiedere: dove sono il Sindaco di Sulmona, la Parlamentare, il Presidente della Provincia e il Consigliere regionale? «Dove si son fatti “teletrasportare” pur di eludere la questione Snam? Aspettano, come stanno facendo, che Renzi imponga le sue decisioni per poi, magari, sostenere persino che hanno fatto tutto il possibile per evitare questo scempio al territorio».