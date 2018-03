…E alla fine arrivano 5mln per la Valle Peligna: soldi distribuiti a più Comuni

ABRUZZO. Si erano levate polemiche e movimenti per “l’abbandono della Valle Peligna” che non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento di altre zone dell’Abruzzo.

A protestare era stato soprattutto il consigliere regionale Andrea Gerosolimo che pare oggi aver indotto il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, a più miti consigli.

Così la Regione ha attuato un programma di sviluppo dell'area. Sono stati concessi complessivamente 5.145.000 euro dei fondi Par-Fas 2007/2013 per cinque tipologie di interventi distribuiti su piu' Comuni.

E' quanto si legge in una nota dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente. Nel dettaglio, ecco il programma degli investimenti: interventi nei comuni di Villalago (ristrutturazione immobile da adibire a centro servizi per attivita' turistiche-culturali), Bugnara (ristrutturazione immobili da destinare ad attivita' turistico-culturali), Introdacqua (ristrutturazione immobile da destinare a Museo della Musica), Cocullo (realizzazione area attrezzata per manifestazioni etno-culturali) e Anversa (biblioteca comunale e riqualificazione area verde pubblico): 875mila euro.

Interventi nei comuni di Sulmona (sosta attrezzata per area camper, punto informativo e cinematografia) e Pratola Peligna (ristrutturazione dell'immobile "Palazzo Colella Santoro" da adibire a polo turistico culturale e realizzazione di area infrastrutturale): 2.430.000 euro.

Interventi nei Comuni di Raiano, Prezza, Corfinio, Vittorito e Roccacasale per il completamento del Parco archeologico Corfinium, Parco enogastronomico per la valorizzazione della cultura culinaria locale, Parco naturalistico, Parco ludico sportivo La Solfa e Parco Avventura: 970mila euro. Interventi nei Comuni di Pacentro (Volo dell'Angelo Zip-Line), Pettorano sul Gizio (Parco archeologico pre-industriale La Valle dei Mulini) e Cansano (completamento Campus Ambientale): 690mila euro. Intervento di Promozione Marketing territoriale per il Parco nazionale della Maiella: 180mila euro.