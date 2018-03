Gennaro Zecca nominato in Confindustria nazionale

ABRUZZO. La nomina è stata formalizzata personalmente dal Presidente Squinzi allo stesso Zecca la scorsa settimana.

Si tratta di un fondamentale riconoscimento che il Sistema ha voluto tributare alla Associazione territoriale abruzzese per l'importante percorso aggregativo portato a termine recentemente.

Il processo di fusione, «volto ad efficientare i servizi e ottimizzare i costi di struttura unendo le associazioni industriali delle due provincie di Chieti e di Pescara (che insieme rappresentano il 67% del PIL della regione), è stato portato avanti con grande determinazione e visione per il futuro, nonostante le difficoltà incontrate sul percorso, e realizzato in pochissimo tempo, con un processo decisionale partito dalla base associativa», si legge in una nota.



Il Direttore Generale di Confindustria Chieti Pescara Luigi Di Giosaffatte ha dichiarato: «Siamo molto grati alla Presidenza nazionale per questo importante riconoscimento e per l’opportunità che Confindustria offre alla nostra territoriale. La nuova governance nazionale e territoriale ci permette da oggi di incidere in maniera più significativa sulle istanze nazionali e ci mette a disposizione un canale privilegiato di azione per produrre vero cambiamento e rinnovamento nel Sistema e nei rapporti con le istituzioni governative. Abbiamo svolto con grande impegno e spirito di servizio il lavoro operativo di fusione, anche adeguando immediatamente alla riforma Pesenti, voluta da Roma, il nuovo statuto della territoriale, tra i primi in Italia.

Sono certo che questo sarà per tutti gli Associati motivo di orgoglio e di sprone a partecipare sempre più attivamente alla vita associativa, fruendo dei servizi, portando proposte, accedendo ai vantaggi di quella rappresentanza di Confindustria Chieti Pescara che oggi viene con questo seggio premiata e ancor più fortificata».