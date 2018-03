Abruzzo e Molise, pubblicato bando per vendita on line di terreni agricoli

ABRUZZO. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il primo bando di gara per la vendita telematica di terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato in Abruzzo e Molise, come previsto dal decreto Terrevive (art.66 del D.L. n° 1/2012). L’iniziativa è promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per favorire il cambio generazionale e rilanciare l’imprenditoria in campo agricolo.

L’avviso d’asta riguarda 59 lotti di terreno situati nelle province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Isernia e Campobasso, ognuno di valore inferiore ai 100.000,00 euro.

La vendita è effettuata per singoli lotti e si svolgerà interamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.

Tutti i soggetti interessati potranno inviare la propria offerta di acquisto via web, che dovrà avere un valore pari o in aumento rispetto al prezzo base, entro il 29 luglio alle ore 16:00. I plichi digitali verranno aperti ed esaminati il giorno successivo da una Commissione appositamente costituita, e tutti i soggetti connessi al portale potranno visualizzare in tempo reale il video con l’esito dell’aggiudicazione provvisoria. I lotti verranno aggiudicati all’offerta più alta rispetto al prezzo base d’asta, tenendo conto che i giovani imprenditori agricoli avranno il diritto alla prelazione per i terreni liberi.

Tutti i dettagli sul bando possono essere consultati direttamente sul sito www.agenziademanio.it

Avviso Di Vendita Terre Vive Prot. 6186[1]