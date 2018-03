Fiat Ducato, nuovo record per lo stabilimento Sevel: prodotti 5 mln di veicoli

ATESSA. Il sito industriale in Val di Sangro ha tagliato il traguardo di cinque milioni di veicoli prodotti.

Il mezzo con cui si è raggiunto il primato è un Nuovo Ducato Panorama 130 Multijet II. Si rafforza così il legame storico tra il best seller Fiat Professional - 34 anni di vita, cinque generazioni e oltre 2,6 milioni unità vendute - e la più grande fabbrica europea per la produzione di furgoni medio-grandi.



È uscito ieri dalle linee della Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri) il veicolo numero 5.000.000. Si tratta di un Fiat Ducato Panorama (passo corto e tetto basso) con livrea bianca ed equipaggiato con il brillante 2.3 Multijet II da 130 CV.



Acquistato da un cliente italiano per il trasporto persone, il veicolo è caratterizzato internamente dalla moderna plancia techno che coniuga materiali soft touch, superfici nero lucide e ricche cromature.

La consolle centrale integra l'esclusivo sistema radio UConnect con touchscreen a colori da 5" dotato di lettore CD MP3, connettività Bluetooth, comandi al volante e videocamera per l'assistenza alle manovre in retromarcia.

Tra i molteplici punti di forza del modello, si segnalano i motori potenti ed efficienti, oltre ai numerosi contenuti altamente tecnologici, come i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione e il nuovo sistema di Infotainment. Inoltre, grazie ad alcuni interventi tecnici mirati, il Nuovo Ducato è migliorato nelle già ottime doti di durata, robustezza e conseguente aumento del valore residuo. Tutto ciò, unito ai bassi costi di gestione e alla riduzione del prezzo dei ricambi, consentono al nuovo veicolo di Fiat Professional di vantare costi di manutenzione e riparazione tra i minori della categoria, contributo fondamentale al miglioramento del "Total Cost of Ownership" (il costo totale di esercizio).

Il sito industriale Sevel è la più grande fabbrica europea per la produzione di veicoli commerciali leggeri. La firma dell'accordo per la costituzione della joint venture paritetica tra FCA e PSA-Peugeot Citroën, risale al 1978. Nel 1981 inizia l'attività dello stabilimento con una produzione di 350 veicoli al giorno. Successivamente viene ampliato per sostenere la produzione di una più vasta offerta di prodotto, fino ad arrivare alla capacità attuale di oltre 1000 veicoli al giorno. Oltre al Nuovo Fiat Ducato vengono prodotti anche due analoghi modelli per il partner PSA.

La fabbrica sorge tra i comuni di Atessa e Paglieta, in provincia di Chieti, su un'area di oltre un milione e 200 mila metri quadrati (120 ettari), di cui 344.000 coperti (34 ettari), ed è attrezzata per l'intero ciclo produttivo: lastratura, verniciatura e montaggio.

Occupa attualmente 6.070 persone (circa il 92% delle quali risiede in Abruzzo) e dai suoi cancelli, ogni giorno, entrano 350 autoarticolati con materiali ed escono 200 bisarche e 4 treni con i veicoli assemblati. E ancora: la Lastratura fabbrica circa 300 tipi di scocche differenti, la Verniciatura utilizza 208 colori e il Montaggio produce quasi 10.000 versioni e oltre 150 optional. Inoltre, a conferma dell'apprezzamento del veicolo sul mercato, in 25 anni di vita si è registrata una costante crescita di produzione, occupazione e investimenti. In più, l'impianto risponde ai più elevati standard di qualità e rispetto ambientale: il sistema qualità è stato certificato Iso 9001 mentre il sistema di gestione ambientale ha ottenuto la certificazione Iso 14001.