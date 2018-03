Lavoro, arrivano gli incentivi per le aziende per assumere gli over 30 disoccupati

ABRUZZO. L'assessorato al Lavoro ha stanziato risorse per 1 milione 500 mila euro a favore di imprese/datori di lavoro che assumano soggetti svantaggiati over 30. Si tratta dell'azione di sistema "Welfare to work", un avviso pubblico che consente di presentare istanze per l'accesso agli incentivi ai datori di lavoro/imprese, finalizzati all'incremento dell'occupazione. Ad illustrare la misura, questa mattina, a Pescara, in conferenza stampa, in Regione, l'assessore al Lavoro, Marinella Sclocco, affiancata dal capo Dipartimento, Tommaso Di Rino, e dal dirigente Giuseppe Sciullo.

Gli incentivi prevedono un bonus per assunzioni per un importo massimo erogabile pari a 5 mila euro sia in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno (pari o superiore a 30 ore settimanali) ed indeterminato sia in caso di trasformazione, dopo la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito della Regione Abruzzo, del contratto a tempo determinato inferiore a 12 mesi in contratto a tempo indeterminato. Inoltre, è previsto un bonus per assunzioni per un importo massimo erogabile pari a 2 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi. L'istanza deve essere contenuta in un unico plico e trasmessa, unitamente ai relativi allegati, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Servizio Politiche per il lavoro e servizi per l'occupazione, Viale Bovio, 425 - cap. 65124 - Pescara (PE), tramite raccomandata A/R dal 1 al 15 aprile 2015 e deve pervenire entro il 20 aprile 2015. Tuttavia, l'istanza può essere presentata anche tramite PEC al seguente indirizzo: lavoro@pec.regione.abruzzo.it.