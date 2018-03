Tagli sanità, le preoccupazioni degli infermieri abruzzesi

ABRUZZO. Il presidente della Regione Abruzzo nonché Commissario ad acta per la Sanità, Luciano D’Alfonso, ha inviato nei giorni scorsi due note alle Aziende Sanitarie Locali: una riguarda i beni e i servizi, l’altra riguarda il personale.



Una azione di blocco contenuta nei due provvedimenti e riferita, la prima, alla sospensione dell’acquisizione di beni e servizi e, la seconda, al taglio di parte del personale assunto con contratto a tempo determinato (la cui spesa dovrà ridursi nel 2015 al 50% di quella sostenuta nel 2009).



«Sarebbe più corretto e onesto», commentano Giancarlo Cicolini, Santina Calisse e Cristian Pediconi, presidenti provinciali dei collegi Ipasvi, la Federazione che rappresenta gli infermieri, «informare i finanziatori del sistema sanitario regionale, ovvero i cittadini, che, a seguito di una carenza di risorse, vengono tagliati i servizi destinati a garantire l'adeguatezza e la completezza della risposta ai bisogni di salute degli stessi. Viene naturale domandarsi se il “difetto” è nella carenza delle risorse economiche o nella programmazione regionale».

I presidenti Ipasvi sanno bene che il compito prioritario del Governo Regionale, relativamente ai servizi sanitari, è quello della programmazione (definire i servizi da garantire, dove, in quali strutture, con quali professionisti, con quali collegamenti e con quale “rete”) ma auspicherebbero un progetto regionale sul quale confrontarsi e discutere, in linea con quanto affermato dall’Ocse come necessità e ribadito dalla presidente della Federazione nazionale collegi Ipasvi, Annalisa Silvestro: «è necessario partire da dove gli infermieri sono sempre in primo piano anche nelle recenti norme di programmazione nazionale. Nei sistemi avanzati la programmazione o la riorganizzazione (che solitamente necessita di investimenti) anticipano la razionalizzazione».

«Come Infermieri», dicono i referenti provinciali, «riteniamo di grande importanza il “rientro” dalla situazione di commissariamento, ma non a scapito della salute delle persone e della sicurezza degli operatori».

L’Ipasvi vorrebbe in pratica che il governo regionale decidesse sulla base delle situazioni epidemiologiche, demografiche e sociali, in maniera “laica”. Inoltre chiedono che il Governo regionale definisca nuovi criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e nuovi indirizzi per garantire le sostituzioni delle lunghe assenze (ad esempio quelle legate alle situazioni di gravidanza e ai benefici della Legge 104), sia per le strutture ospedaliere sia per i servizi territoriali e domiciliari.

«La nostra regione», chiudono Cicolini, Calisse e Pediconi, «è rimasta ferma per troppo tempo e non possiamo permetterci di perdere ulteriore terreno».



I Collegi Ipasvi della regione sono totalmente disponibili a collaborare allo sviluppo del sistema sanitario abruzzese, a tutela e a garanzia della popolazione e degli operatori.