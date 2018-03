Benzina, on line la mappa delle stazioni più convenienti

ABRUZZO. Dove sono le pompe di benzina con il prezzo migliore? Lo svela il sito prezzibenzina.it che quasi quotidianamente aggiorna le quotazioni.

Scegliere la stazione più conveniente appare così un gioco da ragazzi optando per la ricerca per zona e per comune.

Il Centro Studi Promotor (Csp) che ha analizzato i consumi di carburanti nei primi otto mesi del 2014 sostiene che l'utilizzo di benzina e gasolio è diminuito dell'1,4%, la spesa per il loro acquisto è calata del 2,8%, mentre il gettito fiscale ha subito solamente un leggero decremento dello 0,5% annuo a 23,5 miliardi di euro. Questi dati, secondo il presidente di Csp Gian Primo Quagliano, dimostrano che «è stato superato il limite oltre il quale l'aumento dei prezzi deprime i consumi». I prelievi fiscali record sui carburanti - con il continuo aumento delle accise (ed è in arrivo un'altra mazzata) unito a quello dell'Iva - hanno creato questa situazione paradossale: si preferisce lasciare il mezzo di locomozione fermo o si cerca di risparmiare al massimo.

Di buono c’è che recentemente il prezzo della benzina è finalmente tornato sotto la soglia di 1,5 euro. E' la prima volta che questo accade da quattro anni a questa parte. Era il febbraio 2011. Da quel momento in poi è stata una lenta salita verso la vetta toccata nel luglio 2014: 1,763 euro al litro.

C'è però poco da festeggiare: sul prezzo finale pagato dai consumatori l'incidenza delle imposte resta ancora pari a 0,994 euro. Tasse che fanno restare stabile la differenza di prezzo tra l'Italia e gli altri paesi europei. In media noi paghiamo 0,3 euro in più al litro.

DOVE CONVIENE

Ad oggi per fare un pieno di benzina la pompa più conveniente d’Abruzzo è Sozio Carburanti di via Bolzano a San Giovanni Teatino: il self service ha un costo di 1.337 euro al litro. Segue Martina Gas sulla Tiburtina a Pescara dove la benzina servita costa 1.339 euro al litro.

Stesso prezzo anche alla stazione Q8 di via Tirino, sempre a Pescara (ma in corso c’è una promozione) o alla Più carburanti di via Sant’Antonio a Rosciano. O alla ex esso di via Adriatica a Francavilla o alla pompa Auchan di viale Alcione a Francavilla e allo Ok Carburanti di Miglianico.

Per quanto riguarda il Diesel, invece, a pari merito come pompa più conveniente con un prezzo di 1.199 euro al litro ci sono la Pompa Mangifesta di Ripa Teatina e Gasoline Station di strada San Leonardo a Francavilla (quest’ultima prima anche per benzina senza piombo con 1.329 euro al litro).

Al terzo posto attualmente la pompa Auchan di viale Alcione a Francavilla con un prezzo di 1.239 euro al litro o la Ok Carburanti di Miglianico, o la pompa Ok di via Adriatica a Francavilla al Mare.

Per quanto riguarda la benzina senza piombo il primato, come detto spetta alla Gasoline Station di Francavilla per il resto le altre posizioni migliori sono occupate delle pompe Eni: quella di via Roma 212 ad Avezzano ha un costo di 1.574 euro al litro, mentre quella di via Pietro Nenni a San Giovanni Teatino costa 1.581.

Per il Gpl, invece, il prezzo più conveniente è quello dell’Eni di via Cardone 32 a Vasto: 0,539 euro al litro. Al secondo posto un’altra pompa di Vasto, la Portobello sulla circonvallazione Istoniense (0,549 euro al litro). Stesso prezzo alla Mucci Carburante di Casalbordino.

Occhio alla mappa e ai dati ma soprattutto alla data dell'ultimo aggiornamento del prezzo per essere davvero sicuri che alla pompa il prezzo poi sarà quello indicato nel sito.



Per una iulteriore verifica consigliamo anche l'osservatorio dei prezzi del ministero dove è possibile fare ricerche mirate per tipologia e territorio anche se abbiamo riscontrato qualceh problema nei risultati non sempre precisi. Anche in questo caso è importante tenere d'occhio la data dell'ultimo aggiornamento.