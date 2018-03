Regione Abruzzo. D’Alfonso nomina sei consulenti (gratis) pescando da Asl e Procura

ABRUZZO. Il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso ha nominato sei consulenti a titolo gratuito scegliendo tra i curricula pervenuti secondo quanto previsto dal bando pubblico emanato dalla Regione il 3 ottobre scorso e disciplinato dalla delibera di Giunta regionale n. 609 del 26 settembre scorso.I consulenti scelti sono: Paolo Menduni, Roberto Marzetti, Gianfranco Visci e Antonio Smerilli per le attività di supporto all’Ufficio di presidenza; Antonio Macera per il patrimonio immobiliare e Nicola Basilavecchia per la trasportistica.Marzetti è stato direttore Generale Asl di L'Aquila nominato nel 2005 dalla giunta Del Turco: è rimasto in carica fino a settembre del 2009. A lui il compito di gestire le prime fasi dell’emerga post sisma e dell’ospedale San Salvatore. Nel 2012 Marzetti si candidò come direttore generale dell’Aca ma alla fine la spuntò Candeloro Forestieri, già dirigente alla Provincia ed ex candidato Pd alle scorse primarie di Montesilvano. Ora per Marzetti questa nuova avventura a titolo gratuito.Ci sono poi Gianfranco Visci, già primario dell’Unità Operativa Pediatrica dell'ospedale di Pescara, e Antonio Smerilli, ex dirigente della Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara oggi in pensione si è occupato della struttura tecnica e informatica degli uffici al quinto piano del palazzo del tribunale.E ancora Antonio Macera, ex segretario regionale Pdci Abruzzo, già assessore provinciale ai lavori pubblici e al lavoro.Basilavecchia, invece, è stato direttore dell’Arpa nel 2006, è laureato in Ingegneria dei Trasporti all'Università la Sapienza di Roma; dirigente delle Poste. Dal 2000 al 2002 Direttore regionale della Liguria, quindi Direttore regionale delle Marche. E’ stato dal 1999 al 2002 componente del consiglio di amministrazione della Saga, la società che gestisce i servizi aeroportuali d'Abruzzo; per due anni è stato componente del servizio di controllo interno per la provincia di Pescara.La selezione dei consulenti si basa sull’articolo 9, comma 5 del Decreto Legislativo n. 95/2012, nel quale è specificato che «incarichi e collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione».La formula contrattuale con la quale è stata data attuazione alla collaborazione degli esperti, tutti lavoratori in pensione, è quella della prestazione d’opera intellettuale.Non sono state fornite ulteriori informazioni dalla Regione ed i curricula dovrebbero essere pubblicati nelal apposita sezione della trasparenza delal Regione ancora sguarnita nella sezione delle consulenze e degli incarichi.