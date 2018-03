Sagittario Summer Show: giri in mongolfiera, enogastronomia e animali

VILLALAGO. Animali, natura, tradizioni, convegni e promozione del territorio.

Questo il filo conduttore del Sagittario Summer Show kermesse in programma a Villalago dal 20 al 22 giugno. L’inaugurazione sarà venerdì alle 12 e alle 14 la manifestazione aprirà al pubblico. Oltre 100 stand su 40 mila metri quadrati, due aree ristorazione, 8 aree parcheggio per 2.200 posti auto, 2 postazioni di assistenza medica e bus navetta che collegheranno la zona della manifestazione, località Lago Lucido, con il centro storico di Villalago e Scanno. Nell’area, venerdì pomeriggio, sarà allestito un maxi-schermo per poter assistere alla partita della Nazionale Italiana.

Alla kermesse partecipano anche Parco Nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, Parco Regionale Sirente Velino e Riserve Naturali gestite dall’Associazione “Ambiente è/e vita”.

Durante la tre giorni, sono in programma, nell’albergo Stella Alpina di Villalago convegni dedicati alla pet therapy e alla natura e un incontro tra parchi naturali e i Comuni di Villalago, Scanno e Anversa degli Abruzzi per avviare un progetto sperimentale per la gestione delle zone di protezione esterna.

Gli organizzatori hanno promosso convenzioni con le strutture ricettive in quanto è stato stimato l’arrivo, complessivamente, di circa 15 mila persone. Nel corso della tre giorni si svolgeranno molteplici attività, tra cui spettacoli equestri e di falconieri, esibizioni di sheepdog, fattorie didattiche, prove di ricerca del tartufo, canti e balli popolari, sfilate in costume tipico e anche laboratori di tessitura e di colorazione naturale delle lane di pecora. Non mancheranno stand enogastronomici e, per i più curiosi, saranno organizzati giri in mongolfiera per ammirare dall’alto lo spettacolo mozzafiato delle Gole del Sagittario e dei laghi di Scanno e Villalago. Prevista anche la festa del boscaiolo che, per la prima volta si svolgerà nelle montagne del Centro Italia. L’iniziativa, tipica della Val di Fiemme, vedrà squadre di boscaioli sfidarsi in una serie di prove.

Il Sagittario Summer Show è organizzato dal Comitato Organizzativo Villalago 2014 presieduto da Raffaele Pozzi e composto da Alessandro Ghio, Gian Domenico Palieri, Giuseppe Marone, Ada Di Ianni, Giuseppe Oddi, Antonio Gatta, Alessandro Di Felice.

Le spese della kermesse sono interamente sostenute dal Comitato Organizzativo, senza contributi pubblici. .

«Il nostro obiettivo», afferma il presidente Pozzi «è valorizzare l’Alta Valle del Sagittario perché è un territorio che ha molte potenzialità ma non è adeguatamente promosso. Il Sagittario Summer Show diventerà un appuntamento fisso per potenziare il turismo ambientale».

Il Comitato ha annunciato che da luglio lavorerà alla seconda edizione del Sagittario Summer Show che si svolgerà la terza settimana di giugno 2015. Tra gli obiettivi far svolgere la manifestazione per una settimana.