Aperture straordinarie anche in Abruzzo per la Notte Europea dei Musei

ABRUZZO. Torna l’iniziativa della Notte Europea dei Musei. Sabato prossimo 17 maggio dalle 20 alle 24 apertura straordinaria anche dei musei abruzzesi al costo simbolico di un euro.

In Abruzzo si potranno visitare a Chieti, il Museo Archeologico Nazionale di Villa Frigerj e il Museo Archeologico La Civitella; anche a Campli (TE) apertura straordinaria per il Museo Archeologico Nazionale. Aperti anche il Museo d’Arte Sacra della Marsica a Castello Piccolomini di Celano (AQ), l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Badia – Sulmona, Il Museo Casa Natale Gabriele D’Annunzio a Pescara e l’Abbazia di San Clemente a Casauria a Castiglione a Casauria (PE).

Anche quest’anno il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso i suoi uffici periferici, partecipa a “La Notte dei Musei”, l’evento europeo che apre le porte dei musei in orario serale e notturno, permettendo così un’emozionante ed insolita fruizione del patrimonio artistico italiano per tutti coloro che non riescono a farlo nei consueti orari di visita. Un’occasione unica anche per coinvolgere un pubblico più giovane e normalmente distante dal mondo della cultura e rivolta, più in generale, a quanti non sono mai entrati nei musei della loro città.