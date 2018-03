Abruzzo. Ossigeno alle imprese: nuovi finanziamenti in arrivo

ABRUZZO. Sono stati presentati questa mattina in regione le nuove misure di finanziamento alle imprese per il rilancio del settore produttivo. Molte le forme per agevolare e stimolare l’impresa locale presentate dall’assessore Alfredo Castiglione.

C’è per esempio il fondo rete incubatori le risorse disponibili ammontano a oltre 5 milioni di euro destinati ad imprese insediate o che intendono insediarsi negli incubatori della rete Invitalia, moduli attrezzati e infrastrutturati, funzionali e già disponibili.

In Abruzzo, gli incubatori interessati dalla misura agevolativa sono quelli di Sulmona, Avezzano e Mosciano Sant'Angelo. Vengono finanziati programmi di investimento nel settore manifatturiero e in specifici comparti del settore servizi. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto, di entità non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili, fino a 200.000 euro per impresa, secondo la regola de minimis.

Possono presentare domanda di agevolazione le micro e le piccole imprese. Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente per via elettronica a partire dal 3 aprile 2014 (GU 3 gennaio 2014). Per informazioni: info@sviluppoitaliaabruzzo.it.

Per quanto riguarda le misure per l'autoimpiego che costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione.

Si tratta di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per due tipologie di iniziative: Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a € 25.823 Microimpresa (in forma di società di persona), con investimenti complessivi previsti fino € 129.114 La domanda è disponibile sul sito www.autoimpiego.invitalia.it. Non ci sono scadenze per la presentazione delle domande. L'Autoimprenditorialità (Dgls 185/2000 titolo I), invece, è rivolta alle imprese composte in maggioranza, dei soci e dei capitali, da giovani tra i 18 e i 35 anni. Finanzia la produzione di beni e la fornitura di servizi in diversi settori. Sostiene investimenti non superiori a 2,5 milioni di euro. Prevede agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto e mutuo agevolato. Infine, Smart&Start è la misura destinata a progetti imprenditoriali a carattere fortemente innovativo, promossi da nuove imprese ubicate nel Mezzogiorno. I due incentivi, Smart e Start, sono cumulabili, fino ad un massimo di 500.000 € in quattro anni, per ogni impresa beneficiaria. Gli incentivi sono rivolti alle società di piccola dimensione, costituite da meno di sei mesi.