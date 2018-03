Alta formazione: 2 mln per i voucher a 1.302 giovani

I fondi previsti (1 milione) sono stati raddoppiati

ABRUZZO. Sono 1.302 gli studenti abruzzesi che beneficeranno dei voucher per l'Alta formazione e la formazione universitaria finanziati dalla Regione Abruzzo (assessorato al Lavoro e alla Formazione) con 2 milioni di euro nell'ambito del P.O. 2007/2013 del Fondo sociale europeo.

L'elenco degli assegnatari e' stato pubblicato oggi ed e' disponibile sul sito della Regione Abruzzo. Rispetto alla dotazione iniziale prevista - pari ad un milione di euro - le risorse a disposizione sono state raddoppiate per soddisfare il maggior numero possibile delle domande pervenute.

«La risposta al bando e' stata massiccia - commenta l'assessore alla Formazione, Paolo Gatti - per questo abbiamo deciso di raddoppiare le risorse, aumentando di un altro milione di euro i fondi per consentire a quanti piu' giovani abruzzesi di vedersi riconosciuta un'esperienza formativa importante per il loro futuro professionale. Il criterio per la valutazione - continua Gatti - e' stato ancora una volta il merito e non poteva essere altrimenti. E' il sostegno al merito, ai veri talenti, a chi ha voglia di crescere e magari non dispone di risorse economiche sufficienti, la chiave per dare ai nostri ragazzi una chance in piu' per farsi strada ed emergere in un mercato come quello delle professioni che si e' fatto sempre piu' competitivo».

L'Avviso "Voucher per la formazione universitaria e per l'Alta formazione" prevedeva l'erogazione di voucher finalizzati alla frequenza, in Italia e all'estero, di corsi di studio universitari, specializzazioni, master e altri interventi di elevata valenza professionalizzante. Dei 1302 voucher finanziati, 882 sono stati destinati a favore di studenti che hanno svolto percorsi formativi universitari in Italia (corsi di laurea specialistica, a tali corsi sono equiparati quelli della laurea magistrale e della laurea secondo il vecchio ordinamento) e corsi di laurea triennale. Altri 410 sono stati assegnati a studenti che hanno frequentato percorsi formativi post laurea in Italia (corsi di specializzazione, master di II livello, master di I livello). E, infine, 10 ragazzi abruzzesi usufruiscono delle risorse per percorsi formativi svolti all'estero (master post laurea, corsi di alta professionalizzazione organizzati da Universita', Accademie, altre Istituzioni pubbliche e private di alta formazione). Per le prime due tipologie il finanziamento per ogni singolo voucher e' di massimo 8 mila euro, per la terza il finanziamento e' di massimo 12 mila euro. I 1.302 voucher (per tutte e tre le azioni) finanziati sono cosi' ripartiti per provincia: Teramo: 376 voucher; Chieti: 380 voucher; Pescara: 376 voucher; L'Aquila: 170 voucher.

