Agricoltura, 432 milioni di euro per il nuovo programma di sviluppo rurale

ABRUZZO. Sono 432 milioni di euro i fondi a disposizione per il quinquennio 2014-2020, 50 milioni di euro in più rispetto alla dotazione della precedente programmazione (383 milioni).

E’ il risultato ottenuto dall’Abruzzo in occasione del riparto, approvato ieri a Roma, per la nuova Pac (Politica Agricola Comunitaria) secondo pilastro.



«Il risultato conseguito ieri – spiega l’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Mauro Febbo - è il frutto del proficuo lavoro portato avanti dalla Giunta Chiodi che ha messo in evidenza le capacità, da parte della Regione Abruzzo, di programmazione, progettazione e rendicontazione».

E’ lo stesso Ministero delle Politiche agricole che mette in evidenza, nella relazione che accompagna la ripartizione che l'incremento di spesa pubblica per l'Abruzzo è del 4,85% rispetto alla programmazione 2007-2013 ,mentre per le altre regioni Convergenza e Transizione è dell' 1,25 %.

Rispetto all’ultima proposta del Ministero che assegnava all’Abruzzo 423 milioni, pari al 2,28%, imponendo una quota regionale per 71.114.400 di euro, con la ripartizione ufficializzata «non solo siamo riusciti ad incrementare di 10 milioni la spesa pubblica totale (432 milioni di euro)», ha commentato Febbo, «ma abbiamo ottenuto la riduzione della parte spettante alla Regione che è stata portata a 67 milioni di euro: questo si traduce in un risparmio per le casse regionale di oltre 3,5 milioni di euro».



Inoltre c’è un'ulteriore buona notizia. «Sono previsti infatti – conclude Febbo - altri 2,2 miliardi per le imprese, dei quali 1,6 miliardi per i piani di gestione del rischio (assicurazioni calamità), 300 milioni per il piano irriguo (Consorzi di Bonifica) e 200 milioni per la biodiversità animale (zootecnia). Sono in programma altri incontri per definire i piani nazionali e anche in quella sede bisognerà lavorare affinché parte di queste risorse possano essere destinate alle imprese abruzzesi in modo da poter un’ulteriore spinta al sistema rurale regionale».



Simone Ciampoli direttore regionale di Coldiretti: «Certamente si tratta di un elemento di interesse e grande soddisfazione e da domani inizia il grande lavoro per la scrittura del PSR. Credo che per questo risultato vada dato atto alla Regione, all’Assessore Febbo e al suo staff che si sono mossi bene sui tavoli nazionali. Siamo in una fase importante, in cui si gettano le basi per un futuro di responsabilità ma quantomeno interessante, in cui anche le Organizzazioni daranno il loro contributo».



Concezio Gasbarro, presidente regionale di Confagricoltura: «Voglio innanzitutto congratularmi per l’importante risultato ottenuto. Come Confagricoltura siamo sempre a disposizione in vista del lavoro che si dovrà fare nel prossimo futuro. L’auspicio è che le risorse siano destinate a chi vive di agricoltura e che si possa dare spazio all’associazionismo, ai contratti di rete e alle infrastrutture».



Domenico Falcone, presidente regionale di Cia: «Quella di oggi è una bella giornata per l’agricoltura abruzzese e che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Abbiamo vinto una battaglia ma adesso abbiamo di fronte una guerra: dobbiamo costruire un PSR che in grado di rispondere alle esigenze dell’agricoltura e del mondo rurale, senza contrapposizioni ma con una grande unità di intenti».