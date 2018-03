Abruzzo.Stamina, polemiche per l’audizione di Vannoni in Commissione Sanità

ABRUZZO. Sono davvero dispiaciuto che quella che voleva essere un'opportunità di confronto su un metodo controverso sia diventata un'occasione per lanciare attacchi violenti e ingiustificati all'indirizzo di chi, come me, ci ha sempre messo la faccia per tentare di risolvere le problematiche che riguardano i disabili».

Lo afferma il Consigliere regionale Emilio Nasuti, presidente della Commissione Bilancio, replicando alla lettera - pubblicata su alcuni organi di stampa - a firma di Massimo Prosperococco, coordinatore delle Associazioni Disabili dell'Aquila. Prosperococco aveva puntato l'indice contro Nasuti, accusandolo di aver invitato Davide Vannoni (il padre del metodo Stamina) a una seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale.

«Prosperococco - continua Nasuti - mi accusa di aver invitato Vannoni, offrendogli una vetrina in cui parlare, senza contraddittorio, della fondatezza del suo metodo. E' assolutamente falso. In apertura dei lavori sono stato il primo a sottolineare, davanti a Vannoni, che va chiarito se si tratta di un millantatore o di uno scienziato. Noi, però, siamo politici e non medici. Per questo alla seduta sono stati invitati Antonio Famulari, responsabile del centro regionale trapianti, e Tiziana Bonfini, responsabile medico istituto di cellule staminali banca del sangue di cordone ombelicale della regione Abruzzo. Sono i massimi esperti in questo settore e hanno posto diverse questioni a Vannoni, che saranno approfondite in un tavolo tecnico di cui faranno parte solo medici e non certo politici. Come amministratori il nostro compito è favorire l'incontro e il dibattito, ma non sta a noi giudicare se un metodo scientifico è valido o no».

Prosperococco ha attaccato Nasuti, invitandolo a occuparsi dei problemi dei disabili e a non cercare solo facile visibilità.

«Mi ha ferito - conclude il presidente della Prima Commissione - questa accusa, anche perché sono quello che ha proposto e fatto approvare la legge sull'Osservatorio per la Disabilità, quello che ha affrontato la delegazione di 'Carrozzine determinate', che chiedevano misure concrete da parte della Regione. E per quello che compete al mio ruolo ho cercato di metterci il massimo impegno, centrando anche risultati credo importanti, come il reperimento dei fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il finanziamento della legge sulla Vita Indipendente».

«La tutela della salute», commenta invece Alfonso Magliocco, «non può e non deve ridursi a banali liti tra opposte tifoserie o peggio ad una battaglia per chi detiene la verità assoluta, trattandosi di questioni complesse e che presentano risvolti che esulano dalla dialettica medica e sconfinano in tematiche altrettanto complesse. Chiediamo pertanto alla Regione Abruzzo ed in particolare al Presidente Gianni Chiodi e al consigliere Nasuti di continuare a battersi non tanto e non solo per poter sperimentare in Abruzzo tale metodo ma per ristabilire un principio di equità e per ridare voce a quanti alla sofferenza di malattie terribili vedono, troppo spesso aggiungersi, l’indifferenza delle istituzioni».

«NESSUNA BASE SCIENTIFICA»

E sul caso Stamina si è espresso anche il professor Franco Papola, responsabile del servizio di immunoematologia e tipizzazione tissutale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila: «quel metodo non ha basi scientifiche e ne viene chiesto l'adozione perché, per alcune malattie, non vi sono attualmente terapie. Dall'esame effettuato dagli esperti incaricati a livello nazionale, Stamina non ha mostrato evidenze scientifiche, cioè benefici per i malati anche se, sul piano umano, comprendiamo - conclude Papola - chi tenta il possibile contro malattie oggi incurabili».