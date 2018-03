Finanziamento alle imprese: la Regione Abruzzo emana 4 nuovi bandi

ABRUZZO. La Regione Abruzzo, nell’ambito del pacchetto “Lavoro subito”, ha emanato quattro bandi, denominati rispettivamente “Goal”, “Intrepido”, “Lavorare in Abruzzo 4” e “Microcredito”, ciascuno dei quali con specifiche caratteristiche, destinati ad agevolare l’apertura di nuove attività imprenditoriali e ad incrementare l’occupazione nel territorio abruzzese.



BANDO “GOAL” - SCADENZA 20 DICEMBRE 2013

Il bando GOAL è riservato alle nuove imprese (o nuovi liberi professionisti) formate da giovani tra i 18 e i 35 anni compiuti, e prevede un contributo a fondo perduto del 100% delle spese ammissibili, con un massimo di euro 25.000,00. Tale bando è molto appetibile per chi vuole avviare una nuova impresa o una nuova attività libero professionale. La scadenza del bando è fissata al 20 dicembre 2013.



BANDO “INTRAPRENDO” - SCADENZA 20 DICEMBRE 2013

Il bando INTRAPRENDO è invece riservato alle sole nuove imprese formate da soggetti disoccupati/inoccupati da almeno 6 mesi e residenti in Abruzzo sempre da almeno 6 mesi, e prevede un contributo a fondo perduto del 100% delle spese ammissibili, con un massimo di euro 25.000,00. Tale bando è molto appetibile per chi vuole avviare una nuova impresa. La scadenza del bando è fissata al 20 dicembre 2013.



BANDO “LAVORARE IN ABRUZZO 4” - SCADENZA 10 DICEMBRE 2013

Il bando LAVORARE IN ABRUZZO 4 è destinato ai datori di lavoro (di tutte le categorie) che incrementino la propria base occupazionale, e prevede un contributo a fondo perduto per ogni lavoratore assunto (con dei limiti quantitativi) che va da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00 (a seconda della tipologia del lavoratore).

Tale bando ha molti vincoli per il datore di lavoro, ma potrebbe essere appetibile per chi vuole comunque assumere, a patto però che attraverso tali assunzioni incrementi la propria base occupazionale. Le domande vanno presentate a partire dal 10 dicembre 2013, ma trattandosi di procedura a sportello, per evitare l’esaurimento dei fondi occorre presentare la domanda nella stessa giornata di martedì 10 dicembre.



BANDO “MICROCREDITO” - SCADENZA 10 DICEMBRE 2013

Il bando MICROCREDITO, infine, è riservato a tutti i soggetti non bancabili (liberi professionisti e imprese di persone, sia costituite che costituende), e prevede un finanziamento agevolato da restituire in 5 anni al tasso di interesse dell’1%, con un massimo di euro 10.000,00 per i liberi professionisti e le ditte individuali, ed un massimo di euro 25.000,00 per le società di persone (sono escluse le società di capitali). Anche in questo caso le domande vanno presentate a partire dal 10 dicembre 2013, ma trattandosi di procedura a sportello, per evitare l’esaurimento dei fondi occorre presentare la domanda nella stessa giornata di martedì 10 dicembre.



La documentazione completa di ciascun bando, con la relativa modulistica, sono disponibili sul sito della Regione Abruzzo.