Abruzzo. Aumenta la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche

ABRUZZO. L'Abruzzo nel 2012 ha raccolto 3.775.097 Kg di RAAE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e, in controtendenza rispetto al trend nazionale, ha fatto registrare un aumento dei quantitativi di raccolta del 28,61% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, anche se la raccolta pro capite è ancora al di sotto della media nazionale attestandosi a 2,89 Kg per abitante, si segnala in aumento anche il numero dei Centri di raccolta che passa da 24 a 31 strutture di cui 23 aperte ai conferimenti della Distribuzione provenienti dal ritiro "uno contro uno".

E' quanto emerge dal dossier sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE), presentato in Regione, dall'assessore all'Ambiente, Mauro Di Dalmazio, da Fabrizio Longoni del Centro di coordinamento RAAE, e dal dirigente del settore Gestione Rifiuti, Franco Gerardini.

Tra i diversi raggruppamenti, i maggiori quantitativi raccolti corrispondono alla categoria R3 (Tv e monitor), con il 44,13% sul totale, seguiti da R1 (Apparecchiature refrigeranti) con il 29,36% e da R2 (Grandi Bianchi) con solo il 14,23%. Relativamente buona la quota di R4 (Piccoli elettrodomestici) che superano il 12%.

«La strategia adottata - ha esordito Di Dalmazio - evidentemente, sta dando i suoi frutti, in linea con gli obiettivi assegnati dall'Unione europea e con quelli statali e soprattutto con la filosofia della gestione del rifiuto su scala mondiale. Uno degli obiettivi principali - ha rimarcato - è quello di arrivare ad una società del riciclo e del rifiuto attraverso un ciclo virtuoso sia dal punto di vista ambientale che economico. Il che significa trasformare il rifiuto da criticità ad opportunità».



Anche per quest'anno, comunque, la provincia di Teramo si è confermata al primo posto per quantitativo di RAAE raccolto (1,4 milioni di Kg). A seguire le province di Chieti, L'Aquila e Pescara. Non a caso, anzi proprio al fine di sostenere la raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini su questo tema, la Regione ha proposto e sottoscritto, il 7 maggio scorso, un importante Accordo di programma con le quattro Province per l'utilizzo delle risorse PAR-FAS 2007-2013 per complessivi 35 milioni di euro.

Intanto, giovedì 18 verranno pubblicati sul BURAT i criteri per la concessione ai Comuni dei contributi (circa 12 milioni di euro) per incrementare la raccolta differenziata così come verrà pubblicato il bando pubblico da 660 mila euro per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Si tratta di risorse destinate a Comuni, Comuni associati (almeno tre), organizzazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, di promozione sociale e di consumatori, cooperative sociali e centri di educazione ambientali riconosciuti dalla Regione: 610 mila euro per il cofinanziamento regionale, pari al 70 per cento, del costo complessivo del progetto, e 50 mila euro per il finanziamento di una campagna regionale di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti a supporto delle attività di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti.