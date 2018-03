Concerti d’estate, gli appuntamenti in tutta Italia. A Pescara arriva Jovanotti

ROMA. Settimana intensissima per i concerti in tutta Italia.

Giovedì Iggy Pop con gli Stooges suona al Postepay Rock in Roma all'Ippodromo della Capannelle di Roma (l'11 sarà a Milano). Sempre giovedì i Black Crowes sono gli headliner della serata di Pistoia Blues, in piazza Duomo a Pistoia.

Venerdì Carlos Santana è all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (PD). E sempre venerdì a Perugia comincia l'edizione del quarantennale di Umbria Jazz: il concerto serale inaugurale è di Diana Krall (che sabato sarà al Lucca Summer Festival e domenica suonerà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica), sabato c'é Jan Garbarek con Trilok Gurtu, domenica il trio di Keith Jarrett, lunedì John Legend (che martedì suona all'Ippodromo del Galoppo di Milano), martedì Mario Biondi e Pino Daniele, mercoledì Dee Dee Bridgewater con il Ramsey Lewis Quintet.

Sempre venerdì Jamiroquai è in cartellone alla rassegna Collisioni di Barolo (CN). Sabato allo stadio Olimpico di Roma c'é il concerto dei Muse.

Jovanotti sabato suona al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo e mercoledì allo stadio Adriatico di Pescara. Domenica Leonard Cohen è in concerto al Centrale del Tennis al Foro Italico a Roma e martedì al Lucca Summer Festival di Lucca.

Lunedì Sting suona all'Arena di Verona e martedì al Centrale del tennis del Foro Italico a Roma. Martedì alla rassegna Collisioni di Barolo (CN) c'é l'unica data italiana di Elton John. Mercoledì al Postepay Rock in Roma all'Ippodromo della Capannelle di Roma arrivano gli Arctic Monkeys. Paco De Lucia, leggenda della chitarra flamenca, domani si esibisce all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Manu Chao ha due date: domani allo Strummer Festival di Bologna e sabato al Salento Sun Days di Gallipoli (LE).



Marco Mengoni comincia il suo tour estivo: domani fa tappa a Trento, sabato all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (PD), lunedì a Brescia, mercoledì a Siena. Malika Ayane venerdì è alla Notte Rosa di Riccione (RN), sabato a Torregrande (OR).

Domani il Night Safari Festival di Cumiana (TO) ospita Vinicio Capossela. I Morcheeba ospiti del Gruvillage di Grugliasco (TO) domani. Goran Bregovic domani è in concerto al Villa Arconati festival di Bollate (MI), venerdì al Guca sul Carso di Sgonico (TS). Steven Wilsom, "la mente" dei Porcupine Tree, comincia domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma una mini tour che lo porterà venerdì a Pistoia Blues e sabato al Gruvillage di Grugliasco (TO). Gegé Telesforo domani canta al Riccione Inn Jazz Summer.

I Gente d'Zona, star del reggaeton cubano, sono domani alla Latinoamericando Expo di Assago (MI) e sabato a Fiesta, a Roma. Mario Biondi venerdì e sabato è in cartellone all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Antonello Venditti venerdì a Rimini e sabato a Trento.

Sabato Pistoia Blues ospita l'unica data italiana dei Beady Eye, la band di Liam Gallagher che ha pubblicato da poco il nuovo album. David Knopfler, fratello di Mark e con lui fondatore dei Dire Straits, sabato è al Ravello Festival e mercoledì al Roma Vintage.



I Pooh sono di nuovo in tour: venerdì sono a Misano Adriatico (RN), sabato a Bastia Umbra (PG), domenica a Lanciano (CH), mercoledì a Treviso. Fabri Fibra live domenica a Collisioni, a Barolo (CN). Tommy Emmanuel, uno dei grandi solisti della chitarra acustica, venerdì è alla casa del jazz di Roma, domenica a Baronissi (SA), lunedì al teatro Romano di Fiesole (FI).

I Rammstein, star tedesche del metal, martedì sono al Postepay Rock in Roma. Bryan Adams ha in programma un solo concerto in Italia: mercoledì al Summer Festival di Lucca. Raphael Gualazzi sabato suona nella piazza del Duomo di Spoleto (PG) e mercoledì a piazza della Loggia a Brescia. Francesco De Gregori mercoledì è all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Mercoledì al Bolognetti Rocks di Bologna suonano i Tom Tom Club, la band formata da Chris Franz e Tina Weymouth dei Talking Heads. Mercoledì comincia Arezzo Wave che durerà fino al 14 luglio: tra gli ospiti di questa edizione: Max Gazzé, Marta sui Tubi, Ministri, Fedez, la notte di Luca Agnelli, lo spettacolo "30 anni di Ortodossia" con Massimo Zamboni, Roberto Fabbriciani, 77 Bombay Street, Grimus, Rangleklods e poi ospiti extra-musicali come Fabrizio Barca, Tommaso Cerno, Eraldo Pecci.