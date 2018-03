Abruzzo/Ex Micron, parte la nuova era del sito di Avezzano

AVEZZANO. Ha ufficialmente preso forma la joint venture che ha il controllo di Marsica Innovation & Technology (MIT), ovvero del sito produttivo di Avezzano.

Le quote della joint venture sono equamente ripartite (50-50) tra LFoundry Europe e Marsica Innovation spa, società guidata dal management italiano. Il management avezzanese, inoltre, si integra anche all’interno della Compagnia LFoundry assumendo posizioni di responsabilita’ nel board esecutivo: infatti Sergio Galbiati è Co-CEO, mentre Riccardo Martorelli ha la funzione di COO (Chief Operative Officer).

Si completa, quindi, l’assetto societario previsto con la firma del protocollo di intesa al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 6 maggio, che delineava il nuovo assetto proprietario e le prospettive di sviluppo del sito produttivo di Avezzano. La societa’ Marsica Innovation spa è dunque il veicolo per l’acquisizione del 50% di Marsica Innovation & Technology. Il protocollo è stato siglato dal Ministero, dalle parti sociali e dai soggetti che rappresentano gli interessi del territorio nella complessa vicenda della transizione che ha coinvolto lo stabilimento marsicano.



La Marsica Innovation spa, attraverso il management italiano, gioca un ruolo fondamentale nel controllo del futuro dello stabilimento avendo il potere di indicare il presidente e l’Amministratore Delegato di Marsica Innovation & Technology. «Sono felice di far parte della Joint Venture», ha dichiarato Günther Ernst, CEO di LFoundry. «Sono convinto che questa sia la strada giusta per far crescere ulteriormente LFoundry e il sito di Avezzano».

«Questo è un passaggio molto importante nella transizione verso ciò che il sito di Avezzano può ancora rappresentare per l'intero territorio», ha dichiarato Sergio Galbiati. «LFoundry può rappresentare un'enorme opportunità per tutti noi e per il settore dei semiconduttori in Italia e in Europa: sta a noi sfruttare al meglio l'occasione con il nostro lavoro, impegno e ingegno».

Il 25 febbraio 2013 Micron e LFoundry hanno stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione del sito di Avezzano e dei relativi assets da parte di LFoundry. L'operazione include il contratto di fornitura della durata di quattro anni attualmente in essere con Aptina per la produzione di sensori per immagine a 200 millimetri nello stabilimento di Avezzano.

Il 3 maggio 2013 è nata la nuova compagnia Marsica Innovation & Technology s.r.l (MIT) a seguito della vendita del sito di Avezzano da Micron a LFoundry.

Il 6 Maggio 2013 si è svolto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un incontro tra il Ministero, la direzione aziendale di Marsica Innovation & Technology, i rappresentanti istituzionali e le parti sociali durante il quale le parti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa a conferma della valutazione positiva dell’intera operazione.