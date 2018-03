Abruzzo.Corsi di informatica per over 65, Abruzzo stanzia 220 mila euro

ABRUZZO. E' stato pubblicato sul BURAT n. 22 del 12.06.2013 l'Avviso pubblico "Da Grande", rivolto ai Comuni abruzzesi, con la finalità di contrastare il divario digitale tra gli anziani over 65 della Regione Abruzzo attraverso l'organizzazione di appositi corsi di informatica.

Le risorse disponibili ammontano a complessivi euro 220.500,00. Il contributo richiesto non può superare, a pena di esclusione, la quota massima di euro 6.000,00 per ogni progetto presentato per organizzare specifici corsi di formazione digitale per gli anziani over 65. La scadenza per l'inoltro delle istanze è il 12 luglio 2013.

«La crescente digitalizzazione della società, che ha mutato enormemente l'approccio alla comunicazione, al lavoro e al tempo libero e che per i giovani è un fenomeno naturale, per molti over 65 può rappresentare ancora un ostacolo, e questo Avviso - ha commentato l'Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali Paolo Gatti - nasce proprio per aiutare i più anziani a "stare al passo" con questa realtà, in modo da aiutarli a superare le disparità sociali e a partecipare nel modo più attivo possibile alla vita comune. L'auspicio è quello di una larga partecipazione dei Comuni al bando in parola, anche per testimoniare l'attenzione degli Enti locali alle politiche sociali rivolte ai meno giovani»