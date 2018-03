Abruzzo/ Microcredito: 14 milioni a 960 attività. Ecco le graduatorie

ABRUZZO. E' stata pubblicata oggi la graduatoria del "Fondo Microcredito FSE".

Nello scorso mese di ottobre, la Regione aveva lanciato questo strumento di ingegneria finanziaria per rispondere alle rilevanti difficoltà di accesso al credito attraverso le ordinarie vie bancarie da parte di microimprese e lavoratori autonomi, sia con riferimento a nuove attività, sia per il consolidamento di quelle esistenti.

«Oggi», ha dichiarato l'assessore al Lavoro, Paolo Gatti, «salutiamo con soddisfazione la pubblicazione delle graduatorie con 960 attività che hanno ottenuto il prestito agevolato fino ad euro 25.000 al tasso dell'1 per cento». Per sostenere le richieste di credito a valere sul progetto, la Regione ha messo a disposizione circa 14 milioni di euro con lo strumento del Fondo rotativo. A breve i beneficiari riceveranno le comunicazioni conseguenti da parte di Abruzzo Sviluppo Spa ai fini della materiale erogazione del credito.

«Siamo tra le prime Regioni a completare un percorso complesso come quello del Microcredito», ha concluso l'assessore, «e siamo lieti di aver potuto offrire un piccolo prestito che rappresenta un gigantesco segnale di speranza e fiducia per il mondo produttivo abruzzese»

