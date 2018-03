Abruzzo/ Casa è allarme: «sfratti aumentati del 50% in tre anni»

Situazione tragica dopo abolizione fondo sociale per l’affitto

Situazione tragica dopo abolizione fondo sociale per l’affitto

