La crisi economica è sempre più dura: PrimaDaNoi.it tenta l’impresa

ABRUZZO. Lavorando con la cronaca si è sempre più spesso costretti a trattare temi drammatici che sono diretta conseguenza della attuale situazione economica e sociale.

Le imprese sono sempre più nel guado delle sabbie mobili ed in molti sono fermi per evitare di sprofondare ulteriormente.

Dalla nostra esperienza diretta negli ultimi mesi abbiamo potuto parlare con decine di imprenditori, grandi e piccoli, che lamentano continui cali di vendite e percentuali da brivido rispetto allo scorso anno che già era stato nefasto. I contatti del nostro ufficio marketing sono stati molteplici ed hanno toccato moltissime categorie e settori ma le risposte sono state sempre le stesse: mancanza di liquidità, debiti, crediti da riscuotere, impossibilità di fare ulteriori investimenti.

Anche la nostra è una impresa (sebbene sui generis per diversi aspetti) che sta risentendo più che mai della crisi. Dalla nostra però abbiamo i sempre maggiori lettori che anche molte volte al giorno leggono i nostri costanti aggiornamenti. Crediamo anche fermamente a quello che diceva Henry Ford: «chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo». Per gli amanti della tecnologia, come noi, come non citare Steve Jobs che sosteneva che «investire nella pubblicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano».

Ci siamo detti allora: “perché non mettere a disposizione il bene più importante che abbiamo per le imprese che vogliono investire nel futuro e lasciarsi alle spalle la crisi?”.



Il nostro punto di forza è la visibilità che possiamo offrire alle moltissime imprese abruzzesi in difficoltà per poter aumentare le vendite e dunque il fatturato e lo facciamo con una offerta limitata ai mesi di aprile e maggio nei quali abbiamo deciso di decurtare di oltre la metà i normali prezzi per la pubblicità con due pacchetti per sponsorizzazioni mensili equivalente ad oltre 700mila contatti.

Oggigiorno la visibilità vera e certificata probabilmente vale molto di più rispetto al passato. Oggi bisogna vendere per salvarsi: il resto non conta. La propoista è rivolta soprattuto a quelle attività che sono normalmente fuori dal circuito della pubblicità dei media, che non possono permettersi iniziative simili a causa dei costi elevati nè possono sperare in altri canali privilegiati.

Prezzi alla portata di chiunque dunque in cambio di 30 giorni di visibilità su PrimaDaNoi.it perché crediamo che sia proprio in questi momenti che si debba puntare sul futuro e fare, fare, fare, per uscire dalla palude e crederci e finalmente una nuova primavera arriverà.

Inoltre abiamo approntato una speciale sezione "PDN supporta" nella quale con un piccolo "contributo spese" annuale saranno inseriti marchi, breve descrizione e link delle imrpese e attività che vorranno esserci.

Il prezzo -lo ripetiamo- è davvero irrisorio e non sarà un ostacolo per nessuno.

Bisogna seminare oggi per raccogliere domani.

Noi ci proviamo e tendiamo una mano anzi… tentiamo l’impresa.

Ce la faremo.