Sanità, «l’esenzione ticket si fa nei distretti, non dal medico di famiglia»

PESCARA. Il presidente del Sindacato medici italiani (Smi) protesta per una circolare della Asl di Pescara con la quale si attribuisce ai medici di verificare il possesso o meno da parte degli assistiti dell’esenzione ticket.

«Ancora una volta – dichiara Silvio Basile – viene ignorato deliberatamente che il medico di medicina generale è un libero professionista che ha con la Asl e la Regione un rapporto di lavoro parasubordinato non soggetto a vincolo gerarchico e disciplinato dalle norme convenzionali. Infatti gli vengono attribuite funzioni burocratiche che esulano dai propri compiti professionali che sono esclusivamente di carattere clinico e assistenziale».

Capita infatti, come denuncia il sindacato, che i cittadini anziani spesso non autosufficienti, una volta recatisi presso il proprio distretto di appartenenza , non vengono informati -come è loro diritto e come le strutture sono in grado di fare - ma sono inviati presso il medico di famiglia per verificare se la loro esenzione è stata o meno rinnovata automaticamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.



In caso di mancato rinnovo devono recarsi di nuovo al distretto sanitario di base per farsi rilasciare l’autocertificazione che dà diritto al rilascio - da parte della Asl - dell’attestato recante l’esenzione ticket per poi tornare di nuovo dal medico di famiglia e far annotare questa esenzione sulle ricette.

«Fornire queste informazioni ai pazienti è compito del distretto in quanto si tratta di aspetti burocratici che nulla hanno a che fare con i compiti istituzionali dei medici di famiglia che sono – ripete Basile - di tipo clinico e assistenziale. Non capiamo perché si vuole trasferire nei nostri ambulatori il caos e la ressa che caratterizzano puntualmente questi momenti derivanti da una cattiva organizzazione dei servizi. Da martedì nei nostri studi affiggeremo un cartello con questa informazione: l’esenzione ticket va rinnovata nei distretti e diffidiamo i responsabili dei distretti dal mettere in atto iniziative che creano solo caos e disorientamento ai malati e ai loro familiari».