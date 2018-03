CHIETI. La banda larga per la Val di Sangro e la Provincia di Chieti e' un'infrastruttura decisiva che con la pubblicazione del V bando per il proseguimento del Piano Nazionale potra' essere realizzata.

Banda larga, ora è possibile realizzarla in Val di Sangro

Piano cofinanziato da Ministero Sviluppo

Banda larga, val di sangro, ministero sviluppo economico

CHIETI. La banda larga per la Val di Sangro e la Provincia di Chieti e' un'infrastruttura decisiva che con la pubblicazione del V bando per il proseguimento del Piano Nazionale potra' essere realizzata.

E' quanto affermano in una nota congiunta il presidente della Commissione Sviluppo Economico in Provincia di Chieti, Federico Fioriti e il capogruppo del Pdl in consiglio provinciale, Paolo Sisti. Il Piano e' cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Regioni interessate per un importo complessivo dei lavori che supera i 95 milioni di euro e prevede un investimento di oltre 122 milioni per l'abilitazione all'offerta dei servizi a larga banda, mediante la costruzione di circa 4000 km di rete in fibra ottica in oltre 500 aree comunali e sub comunali, in prevalenza in zone ad alta intensita' rurale e distretti produttivi.

«La Commissione Europea - spiega nella nota il presidente di Commissione Federico Fioriti - ha proposto nuove disposizioni che puntano a ridurre del 20% i costi di comunicazione e gestione delle imprese, nelle aree produttive attraverso la posa della Banda Ultra Larga. Ora lo Stato con il Digitalia e la Regione Abruzzo, attraverso linee di finanziamento FAS specifiche, stanno stanziando fondi, che necessitano, per il loro impiego, di una progettualita' evoluta e soprattutto di un deciso coordinamento territoriale».

«La Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo - prosegue Fioriti - stanno coordinando un tavolo di lavoro tecnico con il Consorzio Industriale, l'ARIT e Confindustria Chieti per redigere un Progetto che permetta di accedere a questi finanziamenti. Non possiamo piu' perdere tempo. E' nostra intenzione eliminare tutti quei lacci burocratici che hanno impedito finora di raggiungere il nostro obiettivo: portare subito la Banda Ultra Larga in Val di Sangro e immediatamente dopo in tutta la Provincia di Chieti».

«La Provincia di Chieti vuole rendere piu' rapido e meno costoso l'accesso alla banda larga per le imprese - dichiara nella nota Paolo Sisti, Capogruppo PDL - Questo e' un fattore decisivo per consentire alle aziende multinazionali di restare stabilmente nel nostro territorio. Non e' piu' possibile che alcune multinazionali, ad esempio della Val di Sangro, che gestiscono reti commerciali e la propria logistica in varie parti del mondo, debbano subire le inefficienze dovute alla mancanza della Banda Larga. Le strade sono importanti, ma per molte imprese al giorno d'oggi la banda larga e' un'infrastruttura piu' utile»

E' quanto affermano in una nota congiunta il presidente della Commissione Sviluppo Economico in Provincia di Chieti, Federico Fioriti e il capogruppo del Pdl in consiglio provinciale, Paolo Sisti. Il Piano e' cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Regioni interessate per un importo complessivo dei lavori che supera i 95 milioni di euro e prevede un investimento di oltre 122 milioni per l'abilitazione all'offerta dei servizi a larga banda, mediante la costruzione di circa 4000 km di rete in fibra ottica in oltre 500 aree comunali e sub comunali, in prevalenza in zone ad alta intensita' rurale e distretti produttivi. «La Commissione Europea - spiega nella nota il presidente di Commissione Federico Fioriti - ha proposto nuove disposizioni che puntano a ridurre del 20% i costi di comunicazione e gestione delle imprese, nelle aree produttive attraverso la posa della Banda Ultra Larga. Ora lo Stato con il Digitalia e la Regione Abruzzo, attraverso linee di finanziamento FAS specifiche, stanno stanziando fondi, che necessitano, per il loro impiego, di una progettualita' evoluta e soprattutto di un deciso coordinamento territoriale».

«La Provincia di Chieti e la Regione Abruzzo - prosegue Fioriti - stanno coordinando un tavolo di lavoro tecnico con il Consorzio Industriale, l'ARIT e Confindustria Chieti per redigere un Progetto che permetta di accedere a questi finanziamenti. Non possiamo piu' perdere tempo. E' nostra intenzione eliminare tutti quei lacci burocratici che hanno impedito finora di raggiungere il nostro obiettivo: portare subito la Banda Ultra Larga in Val di Sangro e immediatamente dopo in tutta la Provincia di Chieti». «La Provincia di Chieti vuole rendere piu' rapido e meno costoso l'accesso alla banda larga per le imprese - dichiara nella nota Paolo Sisti, Capogruppo PDL - Questo e' un fattore decisivo per consentire alle aziende multinazionali di restare stabilmente nel nostro territorio. Non e' piu' possibile che alcune multinazionali, ad esempio della Val di Sangro, che gestiscono reti commerciali e la propria logistica in varie parti del mondo, debbano subire le inefficienze dovute alla mancanza della Banda Larga. Le strade sono importanti, ma per molte imprese al giorno d'oggi la banda larga e' un'infrastruttura piu' utile»