Abruzzo/Fondi alla Cultura, tempi di magra anche per i fondi a pioggia. Ecco la lista

ABRUZZO. Un totale di 160.927 euro erogati in favore di 163 associazioni della regione (e anche un paio extraregionali).Sono i fondi alla Cultura che il Consiglio regionale distribuisce ogni anno alle associazione che ne fanno richiesta e rispondono a determinati requisiti. 64.658 euro sono contributi rilasciati per l’organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni (legge 43 del 30 novembre del 1973).In tempi di crisi e spending review si è tagliato anche su questa voce. Sono lontani, infatti, i 300 mila euro erogati ‘a pioggia’ nel 2009 quando però il numero di beneficiari era inferiore ad oggi (125). Rispetto al passato spariscono anche sagre e manifestazioni culinarie che nel recente passato riuscivano a fare incetta di fondi pubblici.Stando all’elenco pubblico qualche giorno fa sul Bura tra i beneficiari del 2012 ci sono comunque destinatari eterogenei: associazioni sportive (vela, bicicletta, corsa, scherma, kung fu e kick boxing, pesca, ippica); il banco alimentare, Soccorso Alpino, pro loco varie, amici dei presepi, amici della musica e della danza, amanti di francobolli e monete, comitati d’arte, i mutilati e gli invalidi di guerra, gruppi folk, amanti della fotografia.E poi ancora compagnie teatrali, arcieri medioevali, associazioni dedicate alla terza età, un centro di psicologia clinica, associazioni di genitori con bimbi malati, l’Arcidiocesi de L’Aquila, bande musicali e cori.La maggior parte ha ricevuto contributi per cifre irrisorie, tra i 200 e i 300 euro. Il 30% ha ricevuto somme tra i 900 e i 2 mila euro.Poi ci sono i 96.269 euro elargiti ad altre 68 associazioni, come ‘compartecipazioni’, qui le cifre sono più elevate. Il 50% ha ricevuto tra i 1.000 e i 4.500 euro. Ne hanno beneficiato anche in questo caso associazioni di varia natura.