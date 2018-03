Abruzzo/Elezioni: Sondaggi: al Senato Pd al 38,5%. Ecco chi entrerebbe

ABRUZZO. Secondo i sondaggi Sky-Tecné pubblicati alla coalizione di centrosinistra in Abruzzo sarebbe attribuito il 38,5 per cento dei consensi, oltre 11 punti in più rispetto al centrodestra.



Per il Pd dunque 4 seggi ed hanno ormai ipotecato il loro ingresso Stefania Pezzopane, Franco Marini e Anna Paola Concia che non sono praticamente in dubbio.

Al centrodestra il 27,3% dei consensi, dunque 2 seggi. Silvio Berlusconi lascerà certamente a Gaetano Quagliariello.

Scelta civica con Monti si trova al momento al 16,4% con un seggio (Nicoletta Verì, ex Pdl ora sostenitrice del professore). A seguire Movimento 5 stelle (9,2%) e Rivoluzione civile al 6,2% che al Senato non riuscirebbero ad aggiudicarsi seggi.

Il partito più rappresentativo, però, resta al momento quello del non voto che spunta il 39% delle preferenze. In un mese di tempo sarà importante intercettare quella fetta di indecisi.

A livello nazionale il centrosinistra cala al 35,4% (in totale 157 seggi), mentre la coalizione di centrodestra racimola un altro 0,2% e sale al 28% (83 seggi). Lista civica con Mario Monti avrebbe 36 seggi e il Movimento 5 stelle 29.

Il Pd vincerebbe in Lombardia, dove in corsa per il centrodestra c’e Roberto Maroni. Berlusconi e i suoi riuscirebbero, invece a spuntarla in Veneto e in Sicilia.