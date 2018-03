Abruzzo elezioni, Fratelli d’Italia: Gatti alla Camera e Tavani al Senato

ABRUZZO. L’assessore regionale Paolo Gatti capolista alla Camera. Antonio Tavani, vice presidente della Provincia di Chieti, capolista al Senato.

I rappresentanti del partito Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale hanno depositato ieri mattina le liste dei candidati presso la Corte d'Appello del Tribunale dell'Aquila. Il partito ha come leader nazionali l’ex ministro della Difesa del governo Berlusconi, Ignazio La Russa, e l’ex ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. L’assessore al Lavoro della giunta Chiodi nei giorni scorsi aveva parlato di «alternativa ai delusi del Pdl» e annunciato nuovi imminenti ingressi.

Alla Camera al secondo posto dopo Gatti c’è Alessandro Addari, ex presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Pescara, seguito da Etelwardo Sigismondi, ex coordinatore Pdl di Vasto. Poi Barbara Tempesta, figlia dell’ex sindaco de L’Aquila, Andrea Buccella, Rita Di Nello, Antonio De Vincentiis, Enrico Marini, Roberto Ciccocelli, Cristina Di Stefano, Elvira Nicolaj, Claudia Sciarra, Roberta Basilico e Ilias Tsilividis.

Al Senato dopo Tavani ci sono Emiliano Di Matteo (consigliere regionale ex Pdl), Luigi Nasuti, Graziella Di Campli, Caterina Melonio, Rosanna Gialloreto e Giuseppe Di Rocco.