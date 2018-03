La novità, scende il prezzo dei rifiuti abruzzesi

ABRUZZO. Grazie ad un emendamento del consigliere regionale Claudio Ruffini ed Emiliano Di Matteo, il prezzo dei rifiuti prodotti in Abruzzo scenderà.

L’emendamento alla finanziaria regionale è stato votato all’unanimità e prevede la possibilità per gli impianti di smaltimento abruzzesi in attività (Avezzano e Aielli nell’aquilano e Cupello nel chietino) di aumentare la quota di Forsu (frazione organica rifiuto solido urbano) da trattare nei rispettivi impianti fino al 15 per cento.

La Forsu è il materiale raccolto dalla raccolta differenziata dell'organico (altrimenti detto umido). Si tratta di residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui alimentari. Con il provvedimento approvato si consente di superare le difficoltà attuali per la gestione dei rifiuti organici (che vengono conferiti in siti extraregionali come l’Emilia Romagna), a causa della crisi impiantistica del CIRSU e di Castel di Sangro, che finora ha comportato l’aumento delle tariffe per i Comuni interessati, a causa dei maggiori oneri da sopportare per il trasporto.

Con l’innalzamento al 15 per cento, che corrisponde grosso modo a circa 40.00 tonnellate di organico, si risparmieranno all’incirca 30 euro a tonnellata, ovvero 1 milione e 200 mila l’euro l’anno, una cifra considerevole in questi tempi.

«“Sono soddisfatto che l’aula abbia condiviso la mia iniziativa» è il commento di Ruffini «questo provvedimento permetterà di diminuire il prezzo della spazzatura per gli abruzzesi, che nella gran parte delle regione sono costretti a sopportare tariffe e costi esorbitanti. In pratica non saremo più costretti ad andare in Emilia Romagna e risparmieremo un bel po di soldi. In tempi di ristrettezze economiche tutta la politica ha l’obbligo di ricercare le soluzioni migliori per i propri cittadini. Questa volta l’abbiamo fatto insieme dimostrando spirito di responsabilità. Sul sistema di gestione dei rifiuti in Abruzzo restano ancora molte cose da fare, ma un piccolo grande risultato è stato ottenuto».