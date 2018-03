Lavoratori Roman Style: «dal contratto integrativo 700 euro l’anno»

PENNE. Chiuso il contratto integrativo alla Roman Style di Penne (divisione classica).



Soddisfatte le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL che parlano di «un buon risultato in termini di aumenti salariali cospicui, legati alla produttività».

Per la prima volta in questa azienda e nel nostro territorio, una parte consistente legato al “welfare aziendale” riconosce alla stessa azienda un ruolo di sostegno della qualità della vita dei propri dipendenti, teso altresì a conciliare le esigenze lavoro-famiglia.

Notevoli sono gli aspetti che vanno incontro alle esigenze dei lavoratori in termini economici e che vanno dal rimborso alle spese di viaggio casa-lavoro con mezzi pubblici, al contributo per asili nido e doposcuola ecc.

Di questo capitolo fa parte anche la conquista di buoni-acquisto del valore massimo di 250,00 Euro annui che saranno corrisposti in occasione delle festività natalizie, e dell’aumento della percentuale di partecipazione alla previdenza complementare (previmoda), che a regime porterà la percentuale ad essere maggiore di quella contrattuale del 1% (circa 200 euro annui).

Rispetto al salario variabile legato ad obiettivi di produttività, si passa da una media di 900 Euro annui, ad una media di circa 1.500 con punte massime che vanno oltre i 4.000.

Ai lavoratori, inoltre, con esperienza aziendale superiore a 25 anni sarà riconosciuta una somma annua che va da un minimo di 260 Euro, ad un massimo di 650, a riconoscimento della professionalità maturata all’interno dell’azienda.

Tutto quanto, porterà nelle tasche dei lavoratori, salario aggiuntivo in termini complessivi di circa 700.000,00 (settecentomila) Euro.

Le assemblee svoltesi ieri hanno votato il contratto integrativo, approvandolo alla unanimità, riconoscendo e valutando positivamente il lavoro svolto negli ultimi due anni dai sindacati.