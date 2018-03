Abruzzo Lavoro: 4 mln di euro per la formazione continua per le imprese

ABRUZZO. E' stato pubblicato oggi l'avviso relativo al progetto speciale "Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi".

Il progetto è finanziato con quattro milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo Piano Operativo 2012/13. Si tratta di risorse finalizzate a sostenere iniziative a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e delle imprese, per svilupparne la competitività. Il progetto si propone, attraverso due interventi, di attuare percorsi formativi attinenti l'innovazione organizzativa, di prodotto e di processo. Con un milione di euro si finanziano i corsi rivolti al management e, più in generale, alle alte professionalità, che possano favorire lo sviluppo dell'impresa.

Con i restanti tre milioni di euro si vuole accrescere il capitale umano aziendale attraverso percorsi formativi rivolti a lavoratori, con l'affiancamento ai processi di riorganizzazione aziendale. Per ogni progetto è previsto un finanziamento massimo di 50 mila euro per percorsi formativi presentati da piccole imprese e di 100 mila euro per percorsi formativi presentati da medie e grandi imprese. Potranno presentare domanda le singole imprese o organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, su espresso incarico delle aziende beneficiarie. A tal proposito l'assessore Gatti : «Quella odierna è la prima di una serie di iniziative, finanziariamente importanti, che da qui alla fine dell'anno metteremo in campo a favore del sistema economico abruzzese. La nostra azione di forte contrasto alla crisi economica si fonda su tre principali obiettivi: riqualificazione del capitale umano dei lavoratori abruzzesi, incentivi all'occupazione in generale con particolare attenzione a quella giovanile e sostegno mirato all'ingresso nel mercato del lavoro delle donne, anche quelle professionalmente più qualificate».

«Oggi», prosegue l’assessore, «pubblichiamo il bando della terza edizione del progetto per la formazione continua delle imprese. Segno che è un programma che ha riscosso un vasto consenso dal parte del mondo imprenditoriale abruzzese».