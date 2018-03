Sla: 14 malati in Abruzzo, 4.121 in tutta Italia

ABRUZZO. In Italia le persone colpite da SLA sono 4121, con un tasso di prevalenza corrispondente di 6,8 casi ogni 100.000 abitanti.

In Abruzzo 14 i casi segnalati dal Ministero per una incidenza nazionale dell’1%.

Le regioni con una incidenza più alta sono il Piemonte (15,6), l'Emilia (13,6) e il Veneto (13,5). I dati, aggiornati al 31 luglio 2012, sono stati forniti alla commissione Affari sociali della Camera dal sottosegretario Elio Cardinale, rispondendo ad una interrogazione di Margherita Miotto.

Miotto ha chiesto i dati, finora inediti, per valutare la congruità dei finanziamenti decisi dalla legge di stabilità. Finora i Fondi per i malati di Sla erano ammontati a 100 milioni, e con la legge di stabilità le risorse per l'assistenza per questo tipo di malattia sono state incluse nel fondo per la non autosufficienza, di oltre 400 milioni. Il Fondo è distribuito tra le varie Regioni in base alle esigenze. Il sottosegretario ha fornito anche una tabella con il numero di malati in ogni Regione e l'incidenza ogni 100.000 abitanti.

Nella prima colonna il numero di malati in ciascuna regione; nella seconda gli abitanti della regione stessa; nella terza l'incidenza.

Abruzzo 14 - 1.342.366 - 1,0

Basilicata 24 - 587.517 - 4,1

Calabria 32 - 2.011.395 - 1,6

Campania 233 - 5.834.056 - 4,0

Emilia Romagna 602 - 4.432.418 - 13,6

Friuli VG 24 - 1.235.808 - 1,9

Lazio 184 - 5.728.688 - 3,2

Liguria 113 - 1.616.788 - 7,0

Lombardia 765 - 9.917.714 - 7,7

Marche 168 - 1.565.335 - 10,7

Molise 1- 319.780 - 0,3

Piemonte 695 - 4.457.335 - 15,6

Puglia 30 - 4.091.259 - 0,7

Sardegna 170 - 1.675.411 - 10,1

Sicilia 67 - 5.051.075 - 1,3

Toscana 219 - 3.749.813 - 5,8

Trentino 87 - 1.037.114 - 8,4

Umbria 20 - 906.486 - 2,2

Valle d'Aosta 3 - 128.230 - 2,3

Veneto 668 - 4.937.854 - 13,5

TOTALE 4.121 - 60.626.442 - 6,8.