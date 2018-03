«Dipendenti regionali giocano on line durante le ore di lavoro»

ABRUZZO. Dipendenti regionali ‘dipendenti’ dai videogiochi. Il preferito è il burraco on line.Scatta anche la punizione con l’interdizione alla Rete di alcuni siti internet inaccessibili dagli uffici della Regione. La questione ha tenuto banco negli uffici regionali alcuni mesi fa ma non si è saputo quasi nulla. Notizie non meritevoli da far conoscere ai cittadini.La conferma arriva, però, da una citazione per diffamazione e danni (100.000 euro) che il dirigente del Consiglio regionale Paolo Costanzi ha inviato a PrimaDaNoi.it poichè non ha gradito alcuni articoli che raccontavano del malumore generato da una sua missiva, non precisamente istituzionale, ad una decina di colleghi.Appena due giorni dopo aver mandato la mail dal suo tablet la stampa dello scritto girava già tra i dipendenti che si sono infuriati credendo di essere offesi con epiteti presi in prestito dalla zoologia.Anche questa citazione, a firma dell’avvocato Gabriello Vigliotti, merita di essere conosciuta per i suoi contenuti dai quali emergono chiaramente le ragioni che spingono ancora una volta un alto dirigente della Regione a denunciare questo giornale lamentando la violazione della privacy.Paolo Costanti «è direttore amministrativo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo, funzione dirigenziale apicale, il cui espletamento comporta una continua interazione con dirigenti dei diversi settori».Lasciamo raccontare all’avvocato Vigliotti come si sono svolti i fatti.«La vicenda», scrive nella sua citazione l’avvocato, «inizia domenica 24 giugno alle 16:04 quando lo stesso Costanzi nel quadro di un personale modus operandi che da sempre è ispirato ad un rapporto che privilegia ed esalta i rapporti umani, anche in ambito lavorativo, ha inviato una email ad alcuni collaboratori (9) per invitarli ad un'amichevole cena privata che era sentita dal mio cliente anche come un'occasione per fare il punto sull'andamento di ciò che si era realizzato nell'ambito lavorativo ed anche sugli obiettivi da realizzare».«Si tratta di un'iniziativa strettamente privata», sostiene il difensore del dirigente, «ed i colleghi di ufficio destinata unicamente a creare una piacevole serata con propri collaboratori. Nel messaggio veniva usato un linguaggio particolarmente scherzoso e del tutto goliardicamente e si chiosava su alcuni argomenti lavorativi solo incidentalmente esprimendo considerazioni sul fatto che taluni dipendenti, tra i quali più anziani, senza peraltro mai fare alcun nome, spesso non rendevano secondo aspettative necessità della situazione». E’ in questo contesto che si chiarisce che alcuni dipendenti regionali giocavano al burraco on line durante l’orario di lavoro e che quindi l’espressione utilizzata da Costanzi «fauna che vive all’interno dell’amministrazione» e la citazione di «jene, squali e molluschi» aveva ad oggetto «la terminologia che sarebbe usata nel gioco on line burraco».Nella mail si parlava dei compiti che attenevano l’ufficio e considerazioni generali sul lavoro svolto nell’ente, «tra una frase scherzosa e un’altra».Capita allora che «il 26 giugno alle 16:30 il dirigente della segreteria del presidente del consiglio regionale, Guido D'Urbano, consegnò a Costanzi la stampa cartacea dell'email privata inviata due giorni prima dal proprio indirizzo. In considerazione della inaudita gravità dell'accaduto, dopo un'attenta riflessione, seguita allo sconforto di vedersi violata la propria sfera intima personale veniva sporta dall'istante una formale denuncia il 29 giugno contro ignoti allo scopo di far accertare tramite opportune indagini se vi sia stata violazione dell'account».«In attesa che gli organi di polizia postale si occupassero della vicenda il giorno 13 luglio», scrive sempre Vigliotti nella citazione, «è stato pubblicato sul quotidiano on-line in spregio a qualsiasi principio in materia un articolo che riportava fedelmente ampi stralci della email unitamente ad una serie di circostanze assolutamente false con il solo scopo evidentemente di dare ai contenuti del messaggio riflessi politico-amministrativi e creare un danno d'immagine professionale incalcolabile al prestigio e dalla credibilità dell'odierno esponente che nella sua attività di dirigente pubblico ha sempre goduto di ampia riconosciuta stima».Fin qui i fatti. Seguono poi una serie di considerazioni circa «palesi falsità» contenute negli articoli, la «strumentalizzazione ad arte per creare lo scoop» ed una « fiction mediatico-diffamatoria» per giungere poi a parlare di «strumentalizzazione della corrispondenza privata del terzo millennio» ritenuta «intollerabile vergogna offensiva della dignità umana in sé considerata, una forma di gratuita violenza morale che viene inferta gratuitamente senza possibilità di replica e merita di essere debitamente sanzionata».La parola privacy viene scritta una cinquantina di volte, “diritto di cronaca” nemmeno una forse perché PrimaDaNoi.it nel rendere pubblico un fatto, diretta conseguenza della lettera ormai pubblica, ha fatto solo «becero scandalismo diffamatorio a qualsiasi costo», «letame sintetico informativo», incluse «menzogne create ad arte per creare la notizia gravissima, vergognosa di incresciosa situazione che ha creato incalcolabili ed irreparabili danni al prestigio dell'esponente».Il punto è allora questo: le conseguenze derivanti dagli articoli. Si sono registrate in quei giorni interventi di sindacalisti, vari abboccamenti, l’irritazione di molti per le notizie diffuse fino ai massimi livelli del Consiglio regionale. Poi però nessuno ha più parlato dei contenuti riportati nella missiva ‘privata’, circa gare di appalto e di concorsi pubblici, di selezioni interne per la mobilità, le considerazioni sui dipendenti che giocavano invece di lavorare.Per il dirigente Paolo Costanzi ed il suo avvocato erano tutte cose che non si potevano scrivere e non contenti hanno denunciato anche alla procura della Repubblica i responsabili di PrimaDaNoi.it per la diffusione della missiva.a.b.L’avvocato Gabriello Vigliotti ci tiene a precisare «per amore di verità» che la parola “privacy”«inglesismo che peraltro detesto (...mi sa di nascondersi....), preferendo il costituzionalistico ed italianissimo "riservatezza", non è proprio citata, a differenza invece del fondamentale diritto di cronaca in merito al quale, a pag. 20 del mio ricorso, per doverosa considerazione, testualmente si legge "...la giurisprudenza tende ad operare un raccordo tra l'art.21 della Costituzione, che sancisce IL DIRITTO DI OPINIONE, DI CRITICA, E DI CRONACA quali estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero, rilevando che oltre al rispetto della verità, della pertinenza e dell'interesse sociale, vi è l'ulteriore limite della tutela dei diritti inviolabili dell'individuo garantita dagli artt. 2 e 3 della carta fondamentale quale appunto il diritto alla riservatezza di cui all'art.15....”. Tanto le preciso per amore di verità, con stima e considerazione per la testata web che dirige, con l'auspicio che possa continuare una proficua e sempre attenta opera d'informazione».