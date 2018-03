Abruzzo, sabato torna la colletta alimentare

ABRUZZO. Sabato 24 novembre anche l’Abruzzo prenderà parte alla sedicesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

E’ la grande raccolta di solidarietà promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in collaborazione con Esercito Italiano, Associazione Nazionale Alpini, Società S. Vincenzo de’ Paoli e Compagnia delle Opere-Opere Sociali, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

In oltre duecento punti vendita, saranno presenti 2 mila volontari con la pettorina gialla per invitare quanti si recano a fare la spesa a donare olio, alimenti per infanzia, legumi, carne e tonno in scatola, pelati e sughi. Nelle settimane successive, quanto raccolto sarà distribuito ai 195 enti caritativi convenzionati con il Banco Alimentare dell’Abruzzo (mense dei poveri, caritas, parrocchie, associazioni di volontariato, case famiglia ecc.) che, a sua volta, lo donerà a 33.685 poveri assistiti. Nel 2011, nel corso della Colletta sono state donate 212 tonnellate di prodotti, che si sono aggiunte alle oltre 2 mila raccolte durante tutto l’anno dal Banco dell’Abruzzo da grande distribuzione, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), imprese agroalimentari: si tratta di eccedenze alimentari, vale a dire prodotti perfettamente commestibili ma non più commercializzabili, che vengono ritirati dal Banco per sfamare miglia di persone assistite da enti convenzionati. A livello nazionale, la Rete Banco Alimentare, articolata in ventuno sedi locali – tra cui quella dell’Abruzzo, con magazzino a Pescara in via Celestino V, che opera anche in Molise – nel 2011 ha recuperato 58.400 tonnellate di prodotti (di cui 9.700 provenienti proprio dalla Colletta), distribuite a 8.600 strutture convenzionate che assistono 1.700.000 indigenti.