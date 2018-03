CESTINI DI SFOGLIA ALLA FRUTTA

LA RICETTA DEL GIORNO. Ci chiediamo sempre a fine pranzo si serve prima il dolce o la frutta? Questo simpatico dessert ci toglie dall’imbarazzo perché è frutta e dolce insieme.

Oltre ad attirare visivamente piace perché è leggero e gustoso.

Per 4 persone: 1 conf. pasta sfoglia da 500gr Crema pasticcera Frutta di stagione

Rivestire con carta stagnola 4 bicchieri infrangibili o 4 ciotoline di alluminio o di terracotta e sistemarle capovolte sulla placca del forno. Scongelare i due rotoli di pasta sfoglia contenuti nella confezione da 500 grammi. Srotolarli delicatamente e spolverarli con un po’ di farina. Trasferirli su un foglio di carta forno, eliminando la carta in cui erano avvolti, rispolverare anche l’altro lato con farina. Per ricavare i 4 cerchi di pasta poggiare sopra un piattino da frutta e tagliare lungo il bordo. Su ogni ciotola preparata sistemare un disco di sfoglia, spennellare la parte esterna con latte e cospargere una spolverata di zucchero di canna. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 10’ circa. Spegnere il forno e lasciarli raffreddare all’interno tenendo lo sportello semiaperto. Per evitare che la pasta si ammolli i cestini vanno preparati poco prima di servirli. Poggiare i cestini sui piatti da portata e riempire il fondo con crema pasticcera ed inserire all’interno frutta di stagione variopinta. Completare con una spolverata di zucchero a velo e servire.

Buon appetito, Nellina.