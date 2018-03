CIAMBELLA SALATA CON ZUCCHINE

LA RICETTA DEL GIORNO. I vegetariani possono escluderla ma la mortadella in questo caso è l’ingrediente che arricchisce di sapore questo rustico che altrimenti risulterebbe troppo delicato al palato.

INGREDIENTI: 5 uova 250 gr. farina 2 cucchiai olio extv 1/2 bicchiere latte 1 bustina lievito per torte salate 4 zucchine 150 gr. mortadella 150 gr. Philadelphia 3 cucchiai parmigiano menta o prezzemolo 1 pizzico noce moscata 3 cucchiai olio extv Sale, pepe

In padella mettere 3 cucchiai di olio e soffriggere le zucchine a tocchetti. A freddo unire la mortadella a dadini, il Philadelphia , il parmigiano, qualche fogliolina di menta, noce moscata, sale e pepe. A parte montare le uova e quando sono gonfie e spumose unire a cucchiaiate la farina miscelata con il lievito, l’olio ed infine il latte. All’impasto ottenuto amalgamare il composto di zucchine. Versare in una tortiera precedentemente imburrata ed infarinata. Dopo qualche minuto di riposo infornare in forno preriscaldato a 180° per 40’ circa.

Buon appetito, Nellina.