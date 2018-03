PIZZA ACCIUGHE E FIORI DI ZUCCA

LA RICETTA DEL GIORNO. La fantasia in cucina ha creato mille varianti alla classica pizza. Propongo questa molto saporita nonostante la semplicità.

Per 4 persone: 500gr. pasta lievitata per pizza 50gr. acciughe sott’olio 10 fiori zucca freschissimi Olio extv q.b. 1 mozzarella appassita

Ungere una teglia e stendere la pasta lievitata. Lasciare riposare 20’ in modo che torni a gonfiarsi dopo la manipolazione. Nel frattempo accendere il forno al massimo della temperatura. Farcire la pizza con alici, cospargere la scamorza a piccoli pezzetti su tutta la superficie, sopra i fiori di zucca lavati ed asciugati. Non salare. Completare irrorando con dell’ottimo olio extravergine ed infornare per 20’ nella parte bassa del forno. Quando la base della pizza è ben rosolata, per vedere basta sollevare un angolo con la forchetta, servire calda.

Buon appetito, Nellina.