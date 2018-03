CICORIA IN BRODO CON FRITTATA

LA RICETTA DEL GIORNO. Semplicità e salute in questa ricetta contadina. La cicoria è depurativa, migliora le funzioni del fegato, stimola le vie biliari, combatte l’anemia, la stitichezza, le dermatiti, l’astenia. Ha mille proprietà bisognerebbe mangiarla più spesso.

Per 4 persone 1 kg. cicoria campestre 1 l. brodo carne o pollo 1 patata lessa 4 uova 50gr. pecorino gratt. Sale Pepe Prezzemolo

Pulire, lavare e lessare la cicoria in acqua salata. Dopo averla scolata rimetterla in acqua fredda per 1 ora a scaricare ancora un po’ del suo sapore amarognolo. Intanto in una terrina battere le uova con formaggio pecorino, prezzemolo, sale e pepe. Cuocere la frittata in una padella con 2 cucchiai di olio extravergine. Strizzare la cicoria e dopo averla tagliuzzata immergerla nel brodo caldo con la patata a cubetti e la frittata ridotta a straccetti. Lasciare cuocere per amalgamare i sapori per 10’ e servire ben calda.

Buon appetito, Nellina.