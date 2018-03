Bocconotto aquilano

Tipico dolce abruzzese molto buono.Si pensa che il nome derivi dal fatto che si può mangiare in un sol boccone.

Ingredienti:



Pasta frolla:

400 gr. farina,

6 tuorli,

6 cucchiai di zucchero,

6 cucchiai di olio,

1 cucchiaio di rum,

1 cucchiaino di lievito per dolci,

buccia limone gratt.

Ripieno:

300 gr. mandorle tostate,

300 gr. zucchero,

50 gr. cacao amaro, rum,

6 albumi a neve,

buccia limone gratt.

cannella.





12 formine

30gr. burro

farina q.b.

Sulla spianatoia mettere la farina a fontana miscelata con lo zucchero, nel centro tutti gli altri ingredienti. Impastare fino ad ottenere una pasta liscia. Lasciare riposare in frigo 30’.

Ripieno: frullare le mandorle con lo zucchero fino ad ottenere una granella non fina. Trasferire in una terrina ed aggiungere il cacao, il rum, la buccia grattugiata del limone e gli albumi montati aneve. Amalgamare miscelando dal basso verso l’alto.



Nel frattempo sciogliere 30 gr. di burro sul fuoco per pochi secondi e con un pennello prima imburrare gli stampini e dopo cospargerli di farina. Eliminare quella eccedente capovolgendo e sbattendo ogni formina sul piano di lavoro.

Questa operazione è importante perchè se fatta bene non sorgeranno problemi nel togliere i dolcetti dal loro involucro.

Stendere una sfoglia alta 1cm. e foderare con essa i contenitori. All’interno di ognuno versare un cucchiaio di ripieno e coprire con pasta frolla. Bucherellare la pasta con uno stuzzicadenti per evitare che si spacchino in cottura.



Infornare a 170° per 15’. Toglierli dal forno quando sono dorati ed estrarli dalle formine delicatamente. Servire freddi ricoperti con cioccolato fondente sciolto a bagnomaria o spolverati con zucchero a velo.

Si conservano in scatola di latta per 6 o 7 giorni, quindi si possono preparare anche qualche giorno prima di offrirli.



Buon appetito, Nellina