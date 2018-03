Caldo in inverno e freddo in estate è sempre gradito.

Utilizzando verdure fresche il gusto varia a seconda della stagione ma resta sempre un piatto leggero pieno di sostanze salutari per il nostro organismo.





Per 4 persone:

150 gr. riso originario (assorbe bene i liquidi)

2 patate

2 zucchine

4 carote

3 porri

200 gr. piselli freschi

200 gr. fagioli freschi

2 coste sedano

prezzemolo

3 cucchiai olio extv

sale e pepe

50gr. parmigiano gratt.

Rosolare i porri nell’olio poi unire tutte le verdure a cubetti, i piselli ed i fagioli. Aggiungere 2 litri di acqua, salare e portare ad ebollizione. Cuocere per 2 ore con la fiamma al minimo tenendo il coperchio semiaperto. Unire il riso e cuocere per 10’, mescolando in continuazione, poi spegnere ed aggiungere una noce di burro. Lasciare riposare qualche minuto. Servire con prezzemolo tritato e parmigiano grattugiato.





Si può sostituire il porro con una cipolla ed il sale con un dado da brodo. Il procedimento è lo stesso usando il preparato di minestrone congelato.



Buon appetito, Nellina.