SALSA DI NOCCIOLE

LA RICETTA DEL GIORNO. A chi piace variare alternando ai soliti sughi un primo piatto condito in modo diverso questo è certamente da provare.

Il gusto insolito e particolare sarà molto apprezzato dai vostri commensali.

Per 4 persone 150 gr. nocciole sgusciate e tostate

1 dl latte intero

1 dl panna fresca

2 spicchi aglio

50 gr. burro

70 gr. pane raffermo o grattugiato

sale e pepe

In una ciotola mettere a bagno nel latte la mollica di pane raffermo o quello grattugiato. Tritare grossolanamente metà delle nocciole e tenere da parte. Mettere nel frullatore il resto delle nocciole, il pane ammollato con il latte, la panna, l’aglio, il sale ed il pepe. Ridurre a crema. Versare la salsa in una zuppiera, unire le nocciole tritate, il burro a pezzetti. In questa salsa si versa la pasta: tagliatelle, rigatoni, farfalle che dovrà essere servita calda con pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina.